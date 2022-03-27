Kartepe Zirvesi’nde iklim ve göç senaryoları konuşuldu

Kartepe Zirvesi’nin son gününde göç, afetler ve iklimin şehirleri nasıl etkileyeceği üzerinde duruldu.

“Dirençli şehirler ve şehrin dönüşümü” temalı 2022 yılı Kartepe Zirvesi’nin son günü kongre merkezi Karamürsel salonunda gerçekleşen son oturumla tamamlandı. Oturumda, göç, afetler ve iklimin şehirleri nasıl etkileyeceği hakkında fikirler ve düşünceler paylaşıldı. TV Programı yapımcısı ve doğa aktivisti Güven İslamoğlu moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma IOM Göç Yönetimi Departmanı Direktörü Dr. Tommaso de Cataldo ve Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü katılım sağlayarak fikirlerini paylaştı.

ÜLKELER VE DEVLETLER STRETEJİK GÖRÜŞ BİRLİĞİNE VARMALI

IOM Göç Yönetimi Departmanı Direktörü Dr. Tommaso de Cataldo, “Dünyada artan ve şişen bir nüfus yoğunluğu var. Bununla ilgili İngiltere’de birleşin insiyatifi başlatıldı. Sınırlar ötesi ve sınırlar ötesi bir göç öngörülüyor. Bununla beraber yaşanabilen alanlar küçülmeye başladı. Göçün en önemli konseptlerinden en iyi ihtimallerinden biri geri dönme ihtimali olması. Bu senaryonun iyimser hali ama yaşanabilir alanlar o kadar küçülüyor ki senaryoları artırarak stratejiler geliştirilmeli. Ülkeler ve devletler görüş birliğine varmalı.

TEHLİKENİN DİĞER YÜZÜ…

Birbirinden farklı ülkelerin görüş birliği önemli. Kırsal alanlardan kentlere büyük göç oluyor. Bu büyük bir tehlikenin diğer yüzü. İklim değişiklinin başlangıcı olarak düşünülebilir. Kentlerden kentlere de göç yaşanabiliyor. Bu insanların geri dönemeyeceğini düşünürsek ikinci kent oluşturma planı düşünülmeli.

“BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ GEREKLİ”

Suya ulaşılabilirlik önemli… Su yoksa kimse yaşayamaz öyle değil mi? Bugünden itibaren bunun üzerinde çalışmak çok önemli. Su ve yaşanabilir alanlar doğru planlanırsa çözüm daha kolay olabilir. Her zaman çevresel göçe odaklanamayız. Göçe yönelik politika ve müdahale sistemlerinin olması lazım. Böylece bu bir problem haline dönüşmez. Bizim ülkeler olarak birlikte çalışmamız gerekli” diye konuştu.

RİSK ALTINDA OLAN NOKTALAR BELİRLENMELİ

Diğer bir katılımcı Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktad Kadıoğlu ise “Değişen iklimin etkilerini konuşacağız. Su afet, suyun olmaması da afet. Suyun lmaması kuraklık tehlikesi fazla olması da tehlikeli… Bugün Ege’de ve Akdeniz’de 50 yağışlarda azalma bekleniyor. Artık Akdeniz ve Ege kışları ılık ve yağışsız geçiyor. İklim değişikliği kaynaklı su seviyesinin 2 metre yükselmesi bekleniyor” dedi.