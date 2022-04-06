Kartepe’de Güvenli Alış-Veriş

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde yağ ve şeker denetimlerine devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde alış-veriş merkezlerinde Ramazan ayı öncesinde başlayan denetimlerine devam ediyor. Ekipler özellikle son dönemlerde gündem olan yağ ve şeker ürünlerinin kontrolüne ağırlık veriyor.

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Ekipler zincir market denetimlerinde taze sebze ve meyve reyonlarında ki fiyat etiketleri ile yağ ve şeker fiyatlarını da kontrol ettiler. Marketlerin depolarında da denetim yapan Zabıta ekipleri, gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetiminin yanı sıra, stokçuluk, raf ile kasa arasında fiyat farkı kontrolü de gerçekleştirdi.

Kartepelilerin huzurlu ve güvenli bir Ramazan geçirebilmeleri için gece-gündüz gerekli kontrollerin yapıldığını belirten Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı “Başkanımızın hassasiyeti ve görev ve yetkilerimiz doğrultusunda titizlikle işimizin başındayız. Yapılan denetimlerde, bazı hatırlatmalar ve tavsiyeler dışında bugüne kadar olumsuzlukla karşılaşmadık. Kartepe esnafımıza teşekkür ediyor, tüm Kartepelilere hayırlı Ramazanlar diliyorum” açıklamasında bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı