Kartepe’de Kiraz ve Vişne Yılı

1100 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın geçen yıl başlattığı her yıl 1100 fidan toprakla buluşuyor projesi devam ediyor. Bu yıl 550 kiraz ve vişne fidan ekimine başlandı. Geçen sene ekilen fidanlarla birlikte 2200 fidanın dikimi yapıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, seçim beyannamesinde yer alan tarımsal faaliyetleri ve organik üretimi desteklemek amacıyla “Her Yıl Bin Yüz Fidan” projesi devam ediyor. Kartepe genelinde Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın da katılımıyla fidan dikimleri yapıldı.

KİRAZ VE VİŞNE EKİLMEYE BAŞLANDI

Proje kapsamında Kartepe’de bulunan 160 çocuk parkı ve yeşil alanlara Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından bu yıl 550 vişne ve 550 kiraz fidanlarının dikimlerine başlandı. Hazırlanan proje üzerinde titizlikle çalışan Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen sene ekilen fidanlarla birlikte 2200 meyve fidanı toprakla buluştu.

DALINDAN MEYVELER BİZDEN YEMESİ SİZDEN

“Çocuklarımız organik meyve ile büyüsün diye bu yıl da 1100 meyve fidanını toprakla buluşturduk” diyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Dünya genelinde iklim değişiklikleri yaşanmaktadır. Çocuklarımızın daha sağlıklı beslenmeleri için meyve fidanlarının dikimine devam ediyoruz. Geçen sene 550 erik, 550 Trabzon (cennet) hurması, bu yılda 550 kiraz ve 550 vişne fidanı ile 2200 fidan dikildi. Dalından meyveler bizden yemesi sizden. Herkes istediği kadar toplayıp yiyebilir” açıklamalarında bulundu.