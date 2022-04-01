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Ana Sayfa Kültür & Sanat 1 Nisan 2022 30 Görüntüleme

Kartepe’de Kütüphane Haftası Kutlandı

Kartepe’de Kütüphane Haftası Kutlandı

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, tarafından 58.Kütüphaneler Haftası’nda Kartepeli miniklere masal dinletisi etkinliği gerçekleştirildi.

KARTEPELİ MİNİKLERİN MASALCI ABLA SEVİNCİ

58.Kütüphaneler Haftası’nda Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Kartepeli miniklere masal dinletisi etkinliği gerçekleştirildi. Nazım Demirci Halk Kütüphanesi ve Kartepe Genç Akademi’de düzenlenen masal dinletisinde “Ayşe-Fatma Kuzular” isimli çocuk hikayesi anlatıldı.

HEP BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİLER

Nazım Demirci Halk Kütüphanesi’nde Gazi İlköğretim Ana Okulu öğrencileri heyecan içerisinde “Ayşe-Fatma Kuzular” hikayesini dinlerken, sonrasında hep birlikte şarkılar söyleyerek eğlendiler. Minik Kartepeliler Masalcı Abla’nın hikayesini pür dikkat, ilgi ve neşe içinde dinlediler. Hikaye sonunda miniklere anlayacakları düzeyde, Kütüphanenin anlamı ve önemi anlatıldı.

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Toplumun sosyal kalkınmasına yardımcı olan kültürel, eğitici, dinlendirici faaliyetlerin de merkezidir kütüphaneler. Gençlerimizin daha iyi eğitim almaları için Kartepe Genç Akademi’yi kurduk. Eğitim kurumlarımızda geleceğimiz olan gençlerimizin daha iyi yetişmelerini sağlamak için gece-gündüz çalışıyoruz. Geleceğin Kartepesini gençlerimizle birlikte kuracağız” açıklamasında bulundu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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