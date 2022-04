Kartepelilerden Hayati İnanç’a Yoğun İlgi

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan söyleşisinin konuğu ünlü Sunucu-Yazar Hayati İnanç oldu. İnanç, “Can Veren Pervaneler” isimli söyleşisinde insanın yaratılışından, hayattaki duruşunun nasıl olması gerektiğini örneklerle anlattı.

Kartepe Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Sunucu ve yazar Hayati İnanç’ı Kartepe’de misafir etti. Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ ve siyasi parti temsilcileri katılırken, Kartepeliler adeta programa akın etti. Salonun tüm koltukları dolarken, ilave sandalyeler getirildi.

İLÇEM ADINA MUTLUYUM

Selamlama konuşması yapan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Hayati İnanç hocamızı ilçemizde ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Hocamız aynı zamanda benim meslektaşımdır. Bu kadar çok sevildiğinizi görmekten ayrıca mutluluk duydum. Güzel sohbetinizden feyz almak, ilgiyle dinlemek için tüm hemşehrilerim gibi bende sabırsızlanıyorum. Sözü uzatmadan size bırakıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.” dedi.

İSLAMİYET’TE PARANIN YERİ KALP DEĞİL CEPTİR

“Can Veren Pervaneler” isimli söyleşisine örneklerle başlayan Yazar Hayati İnanç “Mademki doğduk öleceğiz. Ölüm, muhakkak bir sonuçtur. Her şey şüpheli ama ölüm katidir. Topraktan geldik, yine oraya gideceğiz. Şan, şöhret, para mutluluk getirmez. İç huzuru bulmaktır önemli olan. Dünya makam ve mevkilerinin hepsi geçicidir. Elde edeceğimiz makamların elbet bir sonu vardır. İslamiyet’te paranın yeri ceptir, kalp değildir. Kalbine koyarsan zehirler. Kibir de zehirler. Kazandığını zannederken, aslında kaybeden olursun, bunun bile farkına varamazsın ” dedi.

SEN HESABINI HER SIRRINI BİLENE VERECEKSİN

“Dünya kimseye yar olmaz” diyen Yazar İnanç “Mahşeri düşünün. Herkes oradadır. O gün Allah hiç birimizi utandırmasın. O güne hazırlıklı olmak gerekiyor. Dünya sevgisi yanıltır. Gençlerimiz bu illüzyona kapılıyorlar. Kibrinize, nefsinize yenilmeyen. Analık-babalık, çocuk yetiştirmek dünyanın en zor, en önemli mesleğidir. İnsan her an tercih durumundadır. Ya Allah’ın rızasını ya da nefsinin istediğini seçersin. Sen hesabını, her sırrını bilene vereceksin” diyen Hayati İnanç, salonu dolduran Kartepelileri hikayeleriyle de düşündürdü. Sohbeti sonuna kadar dinleyen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, program sonunda Yazar Hayati İnanç’a çiçek takdim ederek teşekkür etti..

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı