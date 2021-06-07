Karting Sezon Açılışı Tuzla’da

Karting heyecanı Covid-19 pandemisi nedeniyle verilen uzun ortadan sonra Tuzla Motorsporları Kulübü’nün tertibiyle başlıyor. 2021 Türkiye Karting Şampiyonası birinci yarışı, 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde Tuzla Belediyesi katkılarıyla İstanbul Tuzla Karting Park’ta düzenlenecek olan yarışlar, Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak yapılacak.

Dönemin birinci yarışına rekor seviyede sportmen iştiraki bekleniyor. Senior, Junior, Küçük ve Master kategorileri yanı sıra, bu yıl birinci kere düzenlenen 9 yaş altı sportmenlerin iştirakine açık TOSFED Micro Takviye Kupası iştirakçileri da birinci kere piste çıkacak.

05 Haziran Cumartesi günü idman seanslarıyla başlayacak olan tertip kapsamında, saat 13.00’de sıralama çeşitleri ve 14.25’den itibaren de birinci yarışlar yapılacak. 06 Haziran Pazar günü ise tertip saat 10.40’da başlayacak yarışların akabinde, 17.00’deki ödül merasimiyle sona erecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı