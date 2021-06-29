Kasık fıtığının erkeklerde görülme olasılığı daha yüksek

Kasık fıtıkları, tedavi edilmediği takdirde önemli sıhhat meselelerini beraberinde getiriyor. Ağrı, şişlik ve mide bulantısı üzere şikayetlere neden olabileceğini söyleyen Avrasya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Öztürk, kasık fıtığı ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor.

Her yaşta görülme mümkünlüğü var…

İnguinal herni olarak isimlendirilen kasık fıtığı, kasık bölgesinde oluşan fıtıklardır. Bayanlara nazaran erkeklerde daha sık görülen kasık fıtığı, tüm fıtık tiplerinin 80’ini oluşturur. Karın duvarı fıtıklarında en sık görülen kasık fıtığı, karın içi dokuların olağandışı bir formda dışarı çıkarak cilt üzerinde şişlik yaratmasıdır. Yeni doğan bebeklerden yetişkinlere kadar her yaşta görülen kasık fıtığı, daha çok karın duvarının zayıf olduğu bölgelerde meydana gelir.

Birinci vakitlerde ayaktayken, ıkınırken, zorlayınca yahut hapşırıp öksürünce kasık bölgesinde görünür olan fıtık, kişi uzanıp yattığında görünmez. Her 10 erkekten birinde görülen fıtık tedavi edilmediği sürece iyileşmez. Hasebiyle fark edildiğinde kesinlikle uzman bir doktora gösterilmelidir.

Ağrı ve şişlik ile kendini aşikâr ediyor

Kasık fıtığının en besbelli semptomları ağrı ve şişliktir. Kasık bölgesinde şişlik ve kabarıklık ile fark edilir. Kişi ekseriyetle kasığında gevşeme ve ağrı hisseder. Şişliğin olduğu bölgede yanma ve acı da hissedilebilir. Ağır kaldırma esnasında yahut yemeklerden sonra basınç hissi, rahatsızlık ve acıya yol açabilir. Kimi durumlarda kasık fıtığı kusma, mide bulantısı ve kabızlığa yol açabilir.

Öbür belirtiler;

İştahsızlık,

Kusma, mide bulantısı,

Artan nabız,

Yüksek ateş,

Gaz,

Dışkılayamama,

Fıtık şişliğinde morarma,

Karın şişliği.

Birçok nedene bağlı olarak oluşabilir

Kasık fıtığı doğuştan olabileceği üzere sonradan da oluşabilir. Çoklukla farklı durumlara bağlı olarak bedenin çok zorlanması ile ortaya çıkan kasık fıtıklarının tek ve net bir nedeni olmayabilir.

Şişmanlık,

Kabızlık,

Ağır yük kaldırma,

Şiddetli öksürük,

Hamilelik,

Karın içi tümörleri,

Prematüre doğmak,

Prostat hastalıkları,

Çok idman,

Sigara kullanımı,

Daha evvel fıtık ameliyatı geçirmiş olmak,

Kronik kabızlık,

Kalıtımsal nedenler,

Bağ dokularının zayıflaması,

Travmalar,

Karın kaslarını zorlayıcı hareketler fıtık oluşumuna yol açabilir.

Kasık fıtığının en çok erkeklerde görülmesinin sebebi ise erkeklerin kasık kanalının doğumsal olarak bayanlara nazaran daha zayıf olmasıdır. Olağan koşullarda testisler doğumdan sonra kasık kanalından testis torbasına yanlışsız aşağıya iner ve kanal kapanır. Kapanmadığı yahut zayıf olduğu durumlarda ise fıtık meydana gelebilir.

Hastalığın makul çeşitleri var…

Direkt İnguinal Herni: Bu tıp fıtık, direkt karın duvarından çıkarak oluşur. 40 oranında iki taraflı meydana gelir. Ekseriyetle kaslardaki zayıflama sonucu ileri yaşlarda gözlemlenir. Görünümü yarım aya emsal ve çok büyük değildir. İnguinal kanalından çıkmaz ve karın içine el ile itilebilir.

Femoral Herni: Daha çok bayanlarda görülen fıtık tipidir. Kasık bölgesinde yer alan ve bacağa giden ana damarlar, femoral ring isimli dar ve yaklaşık 2 cm uzunluğunda bir açıklıktan geçer. Daha çok hamilelik ve fizikî zorlama sonucunda meydana gelir.

İndirekt İnguinal Herni: En sık görülen kasık çeşididir, inguinal kanalın içinden çıkar. Erkeklerde bayanlara oranla 10 kat daha fazla gözlemlenir. Ekseriyetle doğuştan meydana gelir.

Tedavi prosedürleri

Kasık fıtığı ilaçla yahut hayat şartlarını değiştirmekle düzelebilen bir sıhhat sorunu değildir. Kasık fıtığının tedavisinde tek yol, cerrahi müdahaledir. Yalnızca ameliyat edilemeyecek fizyolojiye sahip bireyler ve ileri yaşta hastalar, hekimin yönlendirmesi doğrultusunda nadiren kasık bağı kullanabilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı