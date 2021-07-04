Kaspersky iHub yeni bir program başlattı

Kendini daha düzgün ve daha inançlı bir dünya inşa etmeye adayan Kaspersky, bu gayelere ulaşmanın en düzgün yolunun iş birliği ve takviye olduğuna inanıyor. Şirket, iHub ve Açık İnovasyon Programı dahilinde yeni ortak iş faaliyetleri arayışında açık programlar düzenleyerek gelecek vaat eden teknoloji projeleriyle iş birliğini teşvik ediyor. Bu hususta yapılan en son müracaat daveti, Kaspersky’nin eşsiz bir kullanıcı tecrübesi aracılığıyla yeni tüketici tahlilleri sunarken, sınıfının en güzeli siber güvenlik müdafaasını özünde birleştirme maksadına ulaşmak için B2C tahlilleri etrafında oluşturuldu.

Kaspersky Startup Etkileşimden Sorumlu Lider Andrey Nikonov, şunları söylüyor: “Günlük hayatımızda devam eden dijitalleşmesinin ortasında giderek daha fazla insan, finans, cümbüş ve mesken içi rutinlerini yönetmek için teknolojinin rahatlığını tercih ediyor. Kaspersky, duyurduğu yeni maliyetsiz ve öz sermayesiz program aracılığıyla süratle genişleyen tüketici teknolojilerinin yaratıcılarıyla iştirak kurmayı amaçlıyor. Böylelikle bunların ortaya koyduğu tüm olasılıklar her birimiz için fırsat haline geliyor. Teşebbüs kapsamında müracaat sahipleri projelerini kıymetlendirme, karşılıklı kavram ispat (PoC) prosedürleri başlatma, eser ve hizmetlerine yönelik talepleri gerçek Kaspersky müşterileriyle test etme, potansiyel yatırımcılar için demo günleri düzenleme ve hatta onlarla birlikte işlerini geliştirme bahtına sahip olacaklar.”dedi.

iHub, Kaspersky’nin büyüme stratejisinin hayati bir ögesi olarak şirketin ana işini destekleyecek ve eser portföyünü genişletecek yenilikleri çekmek için kuruldu. Ayrıyeten bağımsız projelerin geniş kitlelere ulaşmasına, farkındalığı artırmak ve ölçeği büyütmek için Kaspersky iş ortağı ağlarına erişmesine yardımcı oluyor. iHub’ın 2019 yılında başlattığı Açık İnovasyon Programı kapsamında dört cins startup programı gerçekleştirildi. Genel olarak, iHub aktiflikleri dünyanın her yerinden 1500’den fazla müracaat çekti ve 57 proje demo günü finalisti oldu. Bunlardan 18’i için PoC süreci başlatıldı.

Hibya Haber Ajansı