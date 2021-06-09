Kaspersky, kullanıcılara dijital bir alan olan Cyber Spa’yı sunuyor

Kaspersky, kullanıcıların dijital gerilim ve tasayla başa çıkmalarına yardımcı olmayı amaçlayan çeşitli çevrimiçi rahatlama tekniklerini uygulayabilecekleri eşsiz bir dijital alan olan Cyber Spa’yı yarattı.

Günümüzde ders yapmaktan çalışmaya, çevrimiçi alışverişten ilgilere kadar hayatımızın kıymetli bir kısmını çevrimiçi topluluklarda geçiriyoruz. Bununla birlikte ferdî bilgilerimizi muhafaza konusunda sistemlere ve aygıtlara daha uygun güvenebilmek, potansiyel tasa yahut tükenmişliği önlemek için teknolojiyle olan bağımızda hala birtakım şeyleri öğrenmeye gereksinimimiz var. Kaspersky, dijital refahın, bilhassa yaşadığımız bu kuvvetli vakitte herkesin önceliği olması gerektiğine inanıyor. Sunduğu Cyber Spa platformuyla kullanıcıların daha az dijital gerilim yaşarken daha güçlü hissetmesini ve teknolojiden keyif almalarını sağlamayı amaçlıyor.

Blanquerna (Ramon Llull Üniversitesi) Psikoloji, Eğitim ve Spor Bilimleri Fakültesi Psikoloji Doçenti Berta Vall, şunları tabir ediyor: “Global salgın, insanların ruh sıhhati üzerinde büyük bir gerilime neden oldu ve kırılganlığımızı artırdı. Bu, Maslow’un piramidinde belirtildiği üzere temel olarak insani güvenlik gereksinimimizin tehdit altında olmasından kaynaklanıyor. Dahası, toplumsal faaliyetlerin azalması ve birçok insanın uzaktan çalışmaya geçmesi nedeniyle, daha az boş vakte ve işten kaynaklanan gerilimi azaltmak için daha az kaynağa sahip olduğumuz manasına geliyor. Bu da tele sıhhatin ve dijital araçların ruh sıhhatimizi iyileştirmedeki rolünü artırıyor.”

Cyber Spa platformunda kullanıcılara birtakım rahatlama seansları sunuluyor:

“Sonsuz huzur” (bir dizi görsel-işitsel meditasyon)

“Ses terapisi” (fütüristik ses ile ses rahatlaması)

“Fitness selfie” (stres belirtilerini ve olumsuz hisleri gidermeyi amaçlayan bir dizi yüz egzersizi)

“Dijital gerilim topları” (dokunsal anti-stres meditasyonu)

Cyber Spa ziyaretçileri, ana sayfaya girdiklerinde o an kendilerine en çok yarar sağlayacağını düşündükleri aracı seçebiliyor yahut genel gerilim düzeylerini bulmak için bir test uygulayabiliyor. Testin akabinde platform en uygun sırayla bir dizi gevşeme tekniği sunuyor.

Tüm prosedürler, kanıtlanmış kendi kendine gevşeme tekniklerine dayanıyor ve tesirleri tekrarlanarak artırılabiliyor. Bunlara ek olarak; Jüpiter tekno, kara deliğin sonsuzluğu ve dost canlısı bir cyborg’un fısıltısı üzere bir dizi özel ses, Cyber Spa’nın “ses terapisi” tedavisi için özel olarak hazırlandı.

Dr. Berta Vall şunları ekliyor: “Dünya Sıhhat Örgütü, pandemi sırasında ankete katılan ülkelerin 70’inin ruh sıhhati ve psikososyal takviye için teletıp yahut teleterapiden yardım aldığını belirtti. Bu yeni dijital sıhhat tahlilleri, bireylerin refahını geliştirmede etkin bir rol oynamalarına yardımcı oluyor. Dahası, kuruluşların bu dijital araçlara erişimlerine müsaade vererek çalışanlarının ruh sıhhatini geliştirmelerine imkan sağlıyor. “

Kaspersky Marka Bağlantısı Küme Müdürü Kristina Branchugova, şunları ekliyor: “Herkes için şiddetli bir yılı geride bıraktık. Global salgın ve uzaktan çalışmaya geçiş sırf iş süreçlerini değil, tıpkı vakitte dünyanın dört bir yanındaki insanların ruhsal durumunu da etkiledi. Yeni şartlara süratle ahenk sağlayabilmek ve tesirli kalabilmek için çok fazla fizikî ve zihinsel güce gereksiniminiz var. Artan gerilim ve korku üzere meselelerin ortaya çıkması son derece muhtemel. Örneğin son araştırmamız, yüksek iş yükleri nedeniyle BT’de çalışanlar için yüksek bir tükenmişlik riski olduğunu ve insanların mola verip rahatlamasının değerli olduğunu gösteriyor. Kaspersky’de teknolojinin insanların hayatlarını iyileştirebileceğine, yeni dijital araçların insanların gerilimle başa çıkmasına ve iç huzurunu bulmasına yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Cyber Spa platformunun insanların ağır bir çalışma gününün sonunda rahatlamalarına ve hakikat dengeyi bulmalarına yardımcı olacağını umuyoruz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı