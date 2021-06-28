Kaspersky, Minecraft oyununu taklit eden kötü amaçlı uygulamalar keşfetti

Dünyada tüm vakitlerin en çok satan oyunu olarak bilinen Minecraft, dünyanın dört bir yanındaki istekli oyuncuların yanı sıra dolandırıcıların da ilgisini çekiyor. Kaspersky araştırmacıları daha evvel Minecraft’a ek özellikler sunma vaadiyle uygulama mağazalarında uzunluk gösteren 20’den fazla uygulama keşfetmişti. Bu makûs hedefli uygulamalar resmi mağazalardan silinmiş olsa da Kaspersky uzmanları, dolandırıcıların maksatlarına ulaştırmak için kullandığı emsal temaya sahip yeni uygulamalar buldu.

Kaspersky araştırmacıları, Google Play Store üzerinde bulunabilen ve oyun için mod paketleri (ek oyun öğelerine sahip olmak için kullanıcılar tarafından oluşturulan paketler) olduğu tez edilenler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamaları tahlil etti. Sonuçta reklam yazılımları yayan yahut toplumsal medya bilgilerini çalan çeşitli makus maksatlı uygulamalarla karşılaştı.

Araştırmacılar, öncelikle kullanıcıları istenmeyen reklamlara boğan ve aygıtlarının olağan kullanımına mani olan birkaç uygulama keşfetti. Üstelik reklamların gösterilmesi için aygıtta kelam konusu uygulamaların açık olması bile gerekmiyor. Ayrıyeten uygulamalar simgelerinin gizlenmesine müsaade veren ek modüller yükleyebiliyor, birdenbire bir tarayıcı sekmesi açabiliyor, Google Play uygulama sayfalarını açabiliyor ve istem dışı YouTube görüntüleri göstererek telefonun olağan kullanımını engelleyebiliyor.

Kaspersky araştırmacıları ayrıyeten benzeri fonksiyonlara sahip iki cinste mod paketine rastladı. Bu sürümde uygulama çalışmadığı vakitlerde bile tam ekran reklamlar gösterebiliyor, lakin simgesini gizleyemiyor ve tarayıcı, YouTube yahut Google Play sayfası açamıyor. Bunun yerine geliştiriciler ek para kazanmak için “uygulama içi satın alma” fonksiyonunu kullanıyor.

Toplumsal medya hesaplarını çalan diğer uygulamalar da mevcut. Uzmanlar bir örnekte Google Play’de geçersiz bir reklam ağı uygulaması ve TikTok’ta reklam vermek için kullanılan uydurma bir istemciyle karşılaştı. Kullanıcının Facebook kimlik bilgilerini bunlarla paylaşması hesabının çalınmasına yol açıyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Igor Golovin, şunları söz ediyor: “Maalesef resmi mağazalardan uygulamaları silmek, makus maksatlı yazılımlara karşı her vakit zafere yol açmaz. Geliştiricilerin mağazaya farklı isimler ve farklı geliştirici hesapları altında yeni değiştirilmiş sürümleri yüklediğini görüyoruz. Bu nedenle, tehlikeli programların indirilmesini önleyecek emniyetli bir güvenlik tahlili kurmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Erken etapta harekete geçmek, potansiyel tehditleri atlamanıza ve oyunun keyfini çıkarmanıza yardımcı olacaktır.”

Kaspersky takımı Google ile bağlantıya geçerek Google Play’de depolanan makus maksatlı uygulamalar konusunda uyardı.

Berbat gayeli uygulamalardan korunmak için Kaspersky uzmanları şunları öneriyor:

Kuşkulu sitelerden yahut korsan kaynaklardan mod indirmeyin. Saldırganlar fiyatsız olan her şeye dair duyulan zaafının farkında ve bunu crack, hile, modlar içine gizlenmiş berbat maksatlı yazılımlar üzere usullerle istismar ediyor.

Telefon unuza Kaspersky Internet Security for Android üzere bir antivirüs tahlili yükleyin.

Oyun oynarken antivirüsü kapatmayın. Kaspersky Security Cloud oyun mod u, oyun sırasında antivirüsün çok fazla sistem kaynağı tüketmesini önler. Performans yahut kare suratı üzerinde hiçbir tesiri olmadan sizi inançta meblağ.

Tarayıcıyı tekrar yüklemek yahut ayarları değiştirmek sizi berbat maksatlı yazılımdan kurtarmaz. Öncelikle kullanıcının makus maksatlı uygulamayı tanımlaması ve silmesi gerekir. Bunu Aygıt, Ayarlar altında uygulamaların tam listesini görüntüleyerek yapabilirsiniz.

Oyunları resmi kaynaklardan satın alın. Bir oyunu satın alıp indirmeden evvel uygulamanın ve dağıtıcının prestijini denetim edin.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı