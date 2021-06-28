Kaspersky, oyun taklit eden kötü amaçlı uygulamalar keşfetti

Kaspersky araştırmacıları, Google Play Store üzerinde bulunabilen ve oyun için mod paketleri (ek oyun öğelerine sahip olmak için kullanıcılar tarafından oluşturulan paketler) olduğu sav edilenler de dahil olmak üzere çeşitli uygulamaları tahlil etti. Sonuçta reklam yazılımları yayan yahut toplumsal medya bilgilerini çalan çeşitli makus gayeli uygulamalarla karşılaştı.

Araştırmacılar, öncelikle kullanıcıları istenmeyen reklamlara boğan ve aygıtlarının olağan kullanımına mani olan birkaç uygulama keşfetti. Üstelik reklamların gösterilmesi için aygıtta kelam konusu uygulamaların açık olması bile gerekmiyor ayrıyeten uygulamalar simgelerinin gizlenmesine müsaade veren ek modüller yükleyebiliyor, ansızın bir tarayıcı sekmesi açabiliyor, Google Play uygulama sayfalarını açabiliyor ve istem dışı YouTube görüntüleri göstererek telefonun olağan kullanımını engelleyebiliyor.

Kaspersky araştırmacıları ayrıyeten benzeri fonksiyonlara sahip iki çeşitte mod paketine rastladı. Bu sürümde uygulama çalışmadığı vakitlerde bile tam ekran reklamlar gösterebiliyor, fakat simgesini gizleyemiyor ve tarayıcı, YouTube yahut Google Play sayfası açamıyor. Bunun yerine geliştiriciler ek para kazanmak için “uygulama içi satın alma” fonksiyonunu kullanıyor.

Toplumsal medya hesaplarını çalan öteki uygulamalar da mevcut. Uzmanlar bir örnekte Google Play’de düzmece bir reklam ağı uygulaması ve TikTok’ta reklam vermek için kullanılan düzmece bir istemciyle karşılaştı. Kullanıcının Facebook kimlik bilgilerini bunlarla paylaşması hesabının çalınmasına yol açıyor.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Igor Golovin, şunları tabir ediyor: “Maalesef resmi mağazalardan uygulamaları silmek, berbat hedefli yazılımlara karşı her vakit zafere yol açmaz. Geliştiricilerin mağazaya farklı isimler ve farklı geliştirici hesapları altında yeni değiştirilmiş sürümleri yüklediğini görüyoruz. Bu nedenle, tehlikeli programların indirilmesini önleyecek emniyetli bir güvenlik tahlili kurmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Erken basamakta harekete geçmek, potansiyel tehditleri atlamanıza ve oyunun keyfini çıkarmanıza yardımcı olacaktır.” dedi.

Kaspersky grubu Google ile irtibata geçerek Google Play’de depolanan berbat maksatlı uygulamalar konusunda uyardı.

Makus hedefli uygulamalardan korunmak için Kaspersky uzmanları şunları öneriyor:

Kuşkulu sitelerden yahut korsan kaynaklardan mod indirmeyin. Saldırganlar fiyatsız olan her şeye dair duyulan zaafının farkında ve bunu crack, hile, modlar içine gizlenmiş makus gayeli yazılımlar üzere yollarla istismar ediyor.

Telefonunuza Kaspersky Internet Security for Android gibi bir antivirüs tahlili yükleyin.

Oyun oynarken antivirüsü kapatmayın. Kaspersky Security Cloud oyun modu, oyun sırasında antivirüsün çok fazla sistem kaynağı tüketmesini önler. Performans yahut kare suratı üzerinde hiçbir tesiri olmadan sizi inançta meblağ.

Tarayıcıyı yine yüklemek yahut ayarları değiştirmek sizi makus emelli yazılımdan kurtarmaz. Öncelikle kullanıcının berbat maksatlı uygulamayı tanımlaması ve silmesi gerekir. Bunu Aygıt, Ayarlar altında uygulamaların tam listesini görüntüleyerek yapabilirsiniz.

Oyunları resmi kaynaklardan satın alın. Bir oyunu satın alıp indirmeden evvel uygulamanın ve dağıtıcının prestijini denetim edin.

Hibya Haber Ajansı