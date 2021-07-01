Kaspersky, son aylarda e-posta sahtekarlığı saldırılarının iki katına çıktığını tespit etti

Kaspersky, son aylarda e-posta sahtekarlığı ataklarının iki katına çıktığını tespit etti

E-posta sahtekarlığı, kullanıcıları kandırarak saldırgana yarar sağlayacak hareketlerde bulunmak için yasal görünen uydurma e-postaların oluşturulmasını içeriyor. Burada emel makus maksatlı yazılım indirmek, sistemlere yahut datalara erişim sağlamak, ferdî detayları ele geçirmek yahut para aktarmak olabiliyor. Birden fazla vakit, “sahte” e-postalar sırf gayeleri değil, tesir alanı berbata kullanılan şirketlerin prestijini riske atan saygın kuruluşlardan geliyormuş üzere görünüyor. Dahası geçersiz e-postalar daha büyük, çok evreli atakların öncüsü de olabiliyor.

Nisan-Mayıs 2021 ortasında, toplam e-posta ataklarının sayısı neredeyse iki kat artarak 4 bin 440’tan 8 bin 204’e çıktı. Bu cins taarruzlar çeşitli biçimlerde gerçekleştiriliyor. En kolayı, “meşru alan ismi sahtekarlığı” olarak isimlendiriliyor. Bu usul uydurma e-postayı gerçeğinden ayırt etmeyi inanılmaz derecede zorlaştıran “Kimden” başlığına sahtecilik yapılan kuruluşun tesir alanının eklenmesiyle gerçekleştiriliyor. Fakat şirket daha yeni posta kimlik doğrulama metotlarından birini uyguladıysa, saldırganların öbür bir yola başvurması gerekiyor. Bu, saldırganların e-postayı gönderen kişiyi taklit ederek, yani e-postayı şirketin gerçek bir çalışanı tarafından gönderilmiş üzere göstererek “görünen isim sahtekarlığı” biçiminde olabiliyor.

Daha karmaşık kimlik sahtekarlığı taarruzları misal tesir alanları üzerine kurgulanıyor. Burada saldırganlar, yasal kuruluşlarınkine benzeyen muhakkak kayıtlı tesir alanları kullanıyor.

Bir örnekte saldırganlar, Alman posta şirketi Deutsche Post’tan (deutschepost.de) gelmiş üzere görünen bir e-posta gönderdi. Bildiri, bir paketin teslimatı için ödeme yapmanız gerektiğini tez ediyor. Lakin bunu yapmak için ilişkiye tıkladığınızda yalnızca 3 Euro kaybetmekle kalmıyor, tıpkı vakitte kart bilgilerinizi dolandırıcılara teslim ediyorsunuz. Daha yakından incelendiğinde kullanıcılar alan ismindeki yazım kusurunu fark edebiliyor, böylelikle e-postanın düzmece olduğunu anlayabiliyorlar. Lakin Unicode sızdırma ile bu mümkün olmayabiliyor.

Unicode, tesir alanlarını kodlamak için kullanılan bir standarttır. Lakin alan isimleri Latin olmayan öğeler içerdiğinde bu öğeler Unicode’dan öteki bir kodlama sistemine dönüştürülür. Sonuç olarak kod seviyesinde iki alan ismi farklı görünebilir. Lakin e-postalar gönderildiğinde, her ikisi de gerçekmiş üzere görünür.

Kaspersky Güvenlik Uzmanı Roman Dedenok, şunları tabir ediyor: “Siber hatalılar tarafından kullanılan öteki kimi tekniklerle karşılaştırıldığında kimlik sahtekarlığı ilkel bir prosedür üzere görünse de çok tesirli olabilir. Ayrıyeten bunlar kimlik hırsızlığına ve iş kesintilerine ve kıymetli mali kayıplara yol açabilen daha karmaşık bir iş e-postası güvenliği (BEC) saldırısının sadece birinci etabını da oluşturabilir. Düzgün haber şu ki, bir dizi sahteciliğe karşı muhafaza tahlili mevcut ve iş e-postanızı inançta tutabilecek yeni kimlik doğrulama standartları var.”

Kimlik sahtekarlığı akınlarının meydana gelebileceği farklı yollar ve nasıl inançta kalınacağı hakkında Securelist’te daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Kurumunuzun kimlik sahtekarlığına kurban gitme riskini azaltmak için Kaspersky uzmanları aşağıdakileri öneriyor: