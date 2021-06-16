Kaspersky uzmanları, doxing’den korunma rehberi paylaştı

Kaspersky araştırmasına nazaran tüketicilerin yüzde 50’sinin bilgi ihlali sonrasında artık bir çevrimiçi hizmet sağlayıcısı kullanmayacağını ve yüzde 57’si ise güvenlik ve gizliliklerinin “akıllı” sistemden etkilenmesi konusundaki telaşları olduğu belirtiyor. Bu sayılar, özel bilgileri kontrol altında tutmanın nihayet genel bir tasa haline geldiğini gösteriyor. Çevrimiçi kullanıcılar günlük olarak bilgilerini istenmeyen bireylerle paylaşma riskleriyle karşı karşıya kalıyor.

Teknolojiyle bağlarımızı tam olarak nasıl kuracağımızı hala öğrenmeye devam ediyoruz. Böylelikle şahsî bilgilerimizi daha âlâ, emniyetli ve mümkün telaşlardan uzak tutmak ismine daha dikkatli olmaya çalışıyoruz. Örneğin yeni kimliğini eline alan bir gencin paylaştığı suçsuz bir fotoğraf finansal dolandırıcıların eline geçebilir. Yahut arkadaşlarına yönelik yazdığı duygusal bir ileti yabancılar tarafından saldırgan olarak rapor edilebilir. En son katıldığınız partideki fotoğraflarınız onay almadan çevrimiçi ortamda ortaya çıkabilir, çocuğunuzun akıllı saati 7/24 canlı pozisyonlarını yayınlıyor olabilir.

Kuruluşlara yönelik data sızıntıları ve fidye yazılımı taarruzları üzere kimi riskler büyük ölçüde kullanıcının denetimi dışında olsa da doxing üzere tehditler kullanıcılar tarafından ele alınabilir. Doxing, kullanıcı datalarının açığa çıktığı pek çok kanalda (forumlar, toplumsal medya ve uygulama kayıtları) dikkatli bir tavır izleyerek önlenebilir.

Dijital riskler kullanıcıların kendilerini çevrimiçi olarak söz etmekten vazgeçmeleri gerektiği manasına gelmediği üzere, bu birçok insanın aslında yapmaya istekli olduğu bir şey değildir. Teknoloji ve inovasyon ömürlerimizi güzelleştirmeli, zihinsel refahımızı güçlendirmelidir. Bilhassa içinde yaşadığımız kuvvetli periyotta dijital refah herkes için en değerli öncelik olmalıdır. Bu nedenle dijital vatandaşların şahsî bilgileri çevrimiçi ortamda nasıl sorumlu bir formda ele alacaklarını öğrenmeleri gerekir. Tıpkı mali durumlarımızı ele almamız ve fizikî işlerle ilgilenmemize benzeri biçimde.

Bu nedenle Kaspersky uzmanları, harici uzmanların da yardımıyla data kaybı risklerini ve gerilimini azaltacak ve kullanıcılar için doxing riskini azaltacak özet bir kılavuz oluşturdu. Üç kısma ayrılan denetim listesi, tarayıcı aktifliği ve uygulama takibi üzere denetim ettiğimiz ve denetim etmediğimiz bilgileri ve karşılaşabileceğiniz öbür şahısların bu bilgileri nasıl kullanabileceğini ele alıyor. Böylelikle kullanıcılara internette inançlı bir halde gezinmelerine yardımcı olacak gerçek bilgi ve araçları sağlayarak, teknolojiden tasa duymadan keyif almalarına ve daha az dijital gerilim yaşamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Uzmanı Anna Larkina, şunları tabir ediyor: “Hayatımız dijital dünyayla bu kadar iç içe geçmişken, çevrimiçi tehditlerle tertipli olarak müsabakamız şaşırtan değil. İnsanların kendini söz etmek kullandığı araçları onları cezalandırmak ve incitmek için kullanan doxing ile gayret bu yüzden kıymetli. Ne yazık ki kendimizle ilgili çevrimiçi olan her şeyi denetim etmek mümkün değil, lakin bunun için birtakım adımları atarak başlayabiliriz. Dataları inançta tutmak ve riskleri azaltmak için bilgilerimizi kimlerle ve nasıl paylaştığımıza dikkat etmeli ve denetim altında tutmak için birtakım tedbirler almalıyız. Bunların bir kısmı şifre yöneticileri yahut kapalılığı etkinleştiren tarayıcı uzantıları üzere hakikat zımnilik araçlarını yükleyerek ve yöneterek çözülecek çeşitten şeyler. Bu denetim listesiyle kullanıcılara şahsî datalarını daha inançlı tutmanın ve yakınlarının da tıpkı şeyi yapmasına yardımcı olmanın kolay, kolay anlaşılır bir yolunu sunmayı hedefliyoruz.”dedi.

Electronic Frontier Foundation Ferdî Teknoloji Uzmanı Daly Barnett de şunları ekliyor: “Veri hijyeni bir şahsî bakım formudur. Beşerlerle çevrimiçi yahut çevrimdışı ilişki kurma riskinin olduğu gerçeğini kabul etmek, daha uygun bir dijital güvenlik planına hakikat atılmış büyük bir adımdır. Kendi dijital gizliliğimiz ve güvenliğimiz konusunda çıtayı yükselttiğimizde, irtibat kurduğumuz öteki bireylere de itina göstermek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Hayatımızın dijital istikametlerini ne kadar beşere yakın hale getirebilirsek, çıtayı yükseltmeye yönelik atacağımız birinci birkaç adım o oranda göz korkutucu olmaktan uzaklaşır. Kaspersky ile birlikte hazırladığımız denetim listesi buna başlamak için olağanüstü bir yer.”dedi.

Hibya Haber Ajansı