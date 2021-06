Kaspersky ve Endtab.org tarafından hazırlanan yeni kurs, doxing’e karşı nasıl savunma yapılacağını öğretiyor

Geçen yıldan bu yana hayatlarımızın dijital dünyaya aktarılmasıyla, dijital etrafımızı inançlı ve emniyetli tutmak her zamankinden daha kıymetli hale geldi. Çevrimiçi saklılığın ehemmiyetinin kabul edilmesi zımnilik odaklı eserlerin büyümesine yol açtı. Lakin birçok kişi ferdî dataların açığa çıkmasının neden olabileceği tehlikeler konusunda baş karışıklığı yaşıyor. Dışarıdaki tehditleri bilmek, onlardan kaçınmak üzere tedbir almayı kolaylaştırır. Bunlardan biri de doxing, yani birisinin çevrimiçi olarak kendi iradesi dışında kimlik bilgilerini toplama ve ifşa etme hareketi. Kullanıcıların kendilerini ve yakınlarını doxing’e karşı müdafaalarına yardımcı olmak için Kaspersky, Endtab.org ile birlikte fiyatsız bir çevrimiçi kurs programı başlattı. Kursta doxing’in ne olduğuna, karşı korunmak için ne yapılacağına ve sonuçlarıyla nasıl başa çıkılacağına ışık tutuluyor.

Doxing’in çoklukla savunmasız kümelerin başına gelen bir şey olduğu düşünülür. Birçok insan, hayatlarının maksatlı çevrimiçi atakların kurbanı olmak için gereğince farklı olmadığını varsayar. Halbuki müşahedeler durumun bu türlü olmadığını ve her kesitten insanın doxing kurbanı olabileceğini gösteriyor. Bu işi yapanların aksiyonlarının ardında çevrimiçi cümbüş, adaleti zorla sağlama dürtüsü, intikam, kıskançlık, taciz ve hatta kâr üzere sayısız neden bulunuyor.

Doxing, hedeflenen kişinin hayatını kendisinin haberi bile olmadan altüst edebilecek bir tehdit. Kullanıcılar, bu tehdide toplumsal medya harici ortamların da içinde olduğu pek çok çevrimiçi platformda maruz kalıyor. Bu bilgiler data sızıntılarıyla, bilgiyi açıkça paylaşan hizmetlerle, resmi kayıtlarla ve özel bildirilerle da elde edilebiliyor. İnternette dolaşırken bıraktığımız şahsî bilgilere dair izler doxing atakları için kullanılabiliyor. Bunu akılda tutarak kullanıcıların bilgilerinin denetimini geri alması ve “dijital ömürlerine sahip çıkması” insanların refahını sağlamak için çok kıymetli hale geliyor. Bunu başarmak için kullanıcıların olumlu dijital alışkanlıklar geliştirmesi ve çevrimiçi aktivitelerine daha dikkatli yaklaşması gerekiyor. Kaspersky ve EndTab.org tarafından geliştirilen kurs, buna yardımcı olmayı amaçlıyor.

Yedi kısa derse bölünmüş olarak sunulan kurs, doxing’in kökenlerini, saldırganların izlediği gayeler, uygulamanın etik tarafları, nasıl karşı savunma yapılacağı ve en kıymetlisi siz yahut bir tanıdığınız taarruza uğrarsa neler yapılması gerektiğine dair temelleri ortaya koyuyor. Kursun birinci yarısı halihazırda çevrimiçi olarak yayında, geri kalan dersler sonraki haftalarda yayınlanacak.

Kaspersky Zımnilik Uzmanı Anna Larkina, şunları söylüyor: “Tıpkı gerçek dünyada olduğu üzere dijital bir dünyada da düzgün alışkanlıklar geliştirmemiz ve siber uzayda inançlı bir formda gezinmemize yardımcı olacak kuralları takip etmemiz gerekiyor. Kullanıcılara bu maksada yardımcı olacak hakikat bilgi ve araçları sağlamak için siber güvenlik ve teknoloji kullanımındaki uzmanlığımızı bir ortaya getirdik. Elbette doxing kitlesel olarak insanların başına gelen bir şey değil. Lakin bu yüzde 100 inançta olduğumuz manasına gelmez. Ne yazık ki aksiyonlarımız, internette yahut gerçek hayatta öfkeli birinin bizi kurban olarak seçmeyeceğini garanti etmiyor. Bu nedenle meselelerden kaçınmanın en âlâ yolu, neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmektir. Kazayla yahut kasıtlı olarak nasıl bir doxere dönüşmeyeceğinizi bilmek de değerli. Bu uygulamanın neden tehlikeli olduğunu ve toplum olarak uymaya çalıştığımız etik standartlara karşıt bir şeyi anlamamız gerekiyor. Umarım düzenlediğimiz bu kurs kullanıcıların daha az dijital gerilim yaşamasına, teknolojiden kaygı duymadan yararlanmasına ve kullanıcıların kendilerini daha güçlü hissetmesine yardımcı olur.”

Endtab.org CEO’su Adam Dodge, şunları ekliyor: “Doxing herkesin radarında olmalı. Bu bilhassa ebeveynler için geçerli. Herkes bu atağın amacı olabilse de, bu durum ekseriyetle siber zorbalık ve ergenlerin flört istismarında karşımıza çıkıyor. Doxing’in tehlikeleri hakkında bilinçlenerek kendimizi ve çocuklarımızı daha inançta tutmaya yardımcı olabiliriz.”

Çevrimiçi kurs, Kaspersky takımının kullanıcıların dijital sıhhatlerini sürdürmelerine ve geliştirmelerine imkan sağlamak emeliyle yayınlayacağı bir dizi aracın birinci kısmını temsil ediyor. Kurs education.kaspersky.com adresinde fiyatsız olarak sunuluyor.

Dox, steal, reveal. Where does your personal veri end up? başlıklı raporda mevzuyla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.