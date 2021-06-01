Kastamonu Entegre, İSO 500 Listesinde İlk 50’deki Yerini Korudu

Kastamonu Entegre, İSO 500 listesinde son on yıldır olduğu üzere birinci 50’deki yerini korudu. Türkiye’nin esaslı sanayi kuruluşlarından biri olarak kesimlerinde dünyanın en büyük 4 üreticisi ortasında yer aldıklarını belirten CEO Haluk Yıldız, “Üretimdeki güç, bilgi ve deneyimimizle yeni yatırımlara imza atmaya, ülke iktisadına katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi

Ağaç bazlı panel dalının yarım asırlık küresel markası Kastamonu Entegre, “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” (İSO 500) listesinde son on yıldır olduğu üzere birinci 50’deki yerini korudu. Türkiye’nin esaslı sanayi kuruluşlarından biri olarak bölümlerinde dünyanın en büyük 4 üreticisi ortasında yer aldıklarını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, “Üretimdeki güç, bilgi ve deneyimimizle yeni yatırımlara imza atmaya, ülke iktisadına ve toplumumuza katkıda bulunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yarım asırdır aralıksız devam eden üretim faaliyeti ile Türkiye’nin ekonomik büyümesine ve global rekabet gücüne kıymetli katkılarda bulunan Kastamonu Entegre, kesimdeki başkan pozisyonunu muhafazaya devam ediyor. İstanbul Sanayi Odası’nın “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” (İSO 500) araştırmasında son on yıldır birinci 50 içerisinde yer alan şirket, 2020 yılı performansı ile Türkiye’nin birinci 50 sanayi kuruluşu aradında bu yıl da yerini tescilledi. Konsolide 1,5 milyar dolara cirosu ile dünyanın 6 ülkesinde ve Türkiye’de 6 farklı lokasyonda üretim tesislerine sahip Kastamonu Entegre, İSO 500 listesinin 46. sırasında yer aldı.

Türkiye’ye yeni tesisler kazandıracak

Ağaç bazlı panel kesiminde Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın 6’ncı büyük üreticisi olduklarını belirten Kastamonu Entegre CEO’su Haluk Yıldız, katma pahalı eserler ve yeni yatırımlarla ülkemizin büyüme gayesine takviye vermeyi sürdüreceklerinin altını çizerek şunları ekledi: “2021’in Mart ayında 600 milyon TL’lik Samsun yatırımımızı tamamlayarak, yıllık 500 bin m3 üretim hacmine sahip yeni kontinü yonga levha tesisimizde üretime başladık. Böylelikle şirketimizin toplam üretim kapasitesi 6 milyon m3’e ulaşmış oldu. Pazarın hammadde gereksinimini en aktif formda karşılamak gayesiyle yeni tesis ve makine yatırımlarına orta vermeden devam ediyoruz. 2021’in en büyük yatırımını Balıkesir’de hayata geçiriyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla MDF üretim kapasitemiz 500 bin m3 daha artacak.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı