Kaybolmaya yüz tutan el sanatlarını Çukurovalı kadınlar yaşatıyor

Çukurova Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek projelerinden birisi olan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri, kadınların hayatlarını renklendiremeye ve umut olmayı sürdürüyor. Kaybolmaya yüz tutan Türk el sanatlarını hem yaşatmaya çalışan hem de ülke ekonomisine ve istihdama destek veren projeler, büyük ilgi görüyor.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’nün açtığı sepet örücülüğü kursu bu anlamda kadınların hayatlarını kolaylaştırarak, yeni beceriler geliştirmesini sağlıyor, hem de aile bütçesine katkıda bulunacak kazançlara imza atıyor. Üstelik bunu gerçekleştirirken kullanılan malzemeler ise oldukça dikkat çekici. Atık malzemeleri kullanarak, önemini yitirmiş kağıt ve buna benzer malzemeleri ham madde olarak kullanan kadınlar, hiçbir ücret ödemeden, kendi malzemeleriyle ürünler ortaya çıkarıyor.

Kadınlara yönelik pek çok projeyi hayata geçiren ve “Kadın Dostu Belediye” olarak anılan Çukurova Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan Kadın Sohbet ve Dayanışma Evleri’nin işlevselliğini artırarak, kadınların sosyalleşmesinin yanı sıra, yeni yeteneklerini keşfetmesini sağlıyor.

Tesisler Müdürlüğü’nün, Mahfesığmaz Mahallesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Kadın Sohbet ve Dayanışma Evi’nde açtığı sepet örücülüğü kursu, kadınların büyük ilgisini çekiyor. Hafta içi her gün verilen ve kaybolmakta olan Türk el sanatları içerisinde yer alan sepet örücülüğü kursuna katılan kadınlar, hem geleneksel yöntemleri öğreniyorlar, hem de modernizasyon teknikleriyle günlük hayata uyarlanan eşyalar üretmeyi öğreniyorlar.

Önce teknik bilgilerle pratik yaparak eğitime başlayan kursiyerler, bunun üzerine kendi yetenek ve yaratıcılıklarını ekleyerek ortaya birbirinden güzel eşyalar ortaya çıkarıyor. Ürünleri ortaya çıkarmak için kullanılan malzemeler ise oldukça dikkat çekici. Doğal rattan olarak kullanılan malzeme, geri dönüşüm teknikleriyle gazete ve kağıtlardan oluşuyor. Böylelikle çöpe atılacak olan ya da önemini yitirmiş kağıt ve buna benzer malzemeleri ham madde olarak kullanan kadınlar, hiçbir ücret ödemeden, kendi malzemeleriyle ürünler ortaya çıkarıyor. Kurslarda verilen eğitimle el becerilerine yaratıcılıklarını da ekleyen Çukurovalı kadınlar, sepet örücülüğü kurslarında saksılar, çantalar, sepetler, ekmek saklama kapları, kapı süslemeleri, aynalar, vazolar gibi dekoratif eşyaları yaparak ve ortaya çıkarttıkları bu ürünleri satarak aile bütçelerine de katkı koyma fırsatı yakalıyor.

Sepet örücülüğü kursuyla ilgili bilgi veren el sanatları usta öğreticisi Yasemin Kutluk, sohbet evlerinde verdikleri kurslarla, kaybolmakta olan Türk el sanatlarını yaşatmaya çalıştıklarını anlattı. Kadınlarımıza yeni yetenekler aşılayarak, hem kendi aile bütçelerine, hem de ülke ekonomisine canlılık, istihdama katkı verdiklerini aktaran Yasemin Kutluk, tüm Çukurovalı ev hanımlarını bu tür kurslara katılmaya davet etti.

Sepet örücülüğü kursuna katılan kursiyerler, Çukurova Belediyesi’nin bu kurslarıyla, hem sosyalleşme fırsatı yakaladıklarını, hem de yeni meslekler öğrenerek ortaya çıkarttıkları ürünleri değerlendirerek büyük keyif yaşadıklarını anlattı. Sohbet evlerinin tam bir dayanışma ve eğitim kurslarına dönüştüğünü söyleyen kadınlar, yeni beceriler öğrenmekten duydukları mutluluğu anlatırken, başkan Soner Çetin’e de teşekkürlerini de her fırsatta iletmeyi ihmal etmiyor.

BAŞKAN SONER ÇETİN; KADINLARIMIZ HEM ÖĞRENİYOR HEM DE KAZANIYOR

Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, kadınların öğrenerek, üretime ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını hedeflediklerini söyleyerek, meslek ve hobi kurslarının önemine dikkat çekti. Kadınların her zaman üretimde ve iş hayatında olmaları için projeler yaptıklarını anlatan başkan Soner Çetin, belediye olarak bu konuda pozitif ayrım yapmayı sürdüreceklerini söyledi… Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika almaya hak kazanarak, kendi iş imkanlarını oluşturabileceklerinin altını çizen Çetin, Çukurovalıların büyük ilgi gösterdiği meslek ve hobi kurslarıyla, binlerce vatandaşa yeni iş imkanları oluşturduklarını söyledi. Başkan Soner Çetin, tüm Çukurovalı kadınları, Tesisler Müdürlüğü’nün açtığı kurslara davet etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı