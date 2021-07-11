Kaynak dumanı iş sağlığı ve güvenliğini tehdit ediyor

Metallerin kaynağı, sıhhate ziyanlı duman ve ince partiküllerin oluşmasına sebep oluyor. Kaynak dumanının çalışma ortamından hakikat formda deşarj edilememesi ise sıhhatsiz bir çalışma ortamına yol açarak iş sıhhati ve güvenliğini tehdit ediyor. Kaynak dumanı içerisinde yer alan 0,01 – 0,1 μm boyutundaki partiküller akciğerlere süratli bir halde nüfuz ederken, bu durum birçok hastalık riskini de beraberinde getirebiliyor.

Farklı kaynak formülleri, çeşitli tehlikeli unsurları içeren farklı ölçülerde dumanın açığa çıkmasına neden oluyor. Kaynak süreci sırasında kâfi tedbirlerin alınmaması ise sıhhatsiz iş ortamlarına, üretim kayıplarına, verimsizliklere ve çalışan huzursuzluğuna yol açabiliyor.

Kaynak dumanı risk taşıyor

35 yıldır endüstriyel tesislerin toz, gaz ve duman sorunlarına yönelik tahliller geliştiren Bomaksan’ın Genel Müdürü R. Bora Boysan, kaynak dumanının tesirleri hakkında şu bilgileri verdi: “Tüm kaynak teknikleri, değişen yoğunlukta tehlikeli unsur içeren çeşitli ölçülerde dumana neden olur. Hexavalent Chromium Cr (VI), Manganez, Nikel ve Kurşun yüksek riskli elementlerdir ve insan bedenine kısa ve uzun vadede önemli manada ziyan verebilmektedir. Duman, gözle görülemeyecek büyüklükteki partiküllerin ağır bir biçimde bir ortaya gelerek, ince bir katman halinde gözle görülebilir hale gelmesidir. Bir başka deyişle, kaynak dumanı içerisindeki parçacıklar çoklukla 0,01 – 0,1 μm boyutundadır ve bu da kaynak dumanı içerisinde yer alan ziyanlı parçacıkların akciğerlere nüfuz etmesinin çok kolay olduğu manasına gelmektedir.”

Kaynak dumanı “Meslek Hastalığı” sınıfına giriyor

Kaynak operatörlerinin kaynak esnasında bu dumanı solumamaya dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizen Bomaksan Genel Müdürü Bora Boysan, “Aksi takdirde duman içerisindeki partiküller çeşitli hastalıklara yol açabilmektedir. Bu tip hastalıklar, kaynak operatörleri için ‘Meslek Hastalığı’ sınıfına girmektedir ve patronlar için çok önemli yaptırımları bulunmaktadır. Kaynak dumanı sadece kaynak operatörlerini değil, üretim ekipmanlarının ömrünü ve imal edilen eserlerin kalitesini olumsuz istikamette etkilemektedir. Son yıllarda sıklıkla kullanılan kaynak robotlarının hassas elektronik yapısı da bu ince partiküllerden olumsuz etkilenmektedir ve uzun vadede onarılamaz hasarlar alabilmektedir” halinde konuştu.

Emiş davlumbazı, kanal projesi seçiminin yanlışsız yapılması büyük değer taşıyor

Kaynak dumanı emiş sistemi ya da toz toplama sisteminin efektif çalışabilmesi için, sistemi oluşturan tüm bileşenlerin hakikat seçilmesi ve tasarlanması gerektiğini vurgulayan Bora Boysan, “Aksi takdirde sistem, bileşenlerin en zayıf halkası kadar güçlü ve tesirli olabilir. 1940 model antika bir araç düşünün. Bu otomobile son model spor bir otomobilin motorunu taksak bile yapabileceği azamî sürat, aracın tekerleklerine, kavrama sistemine, süspansiyonlarına ve şoförüne bağlıdır. Bu örnekteki üzere şayet toz toplama ve duman emiş sisteminizde hakikat tasarlanmış ve pozisyonlanmış emiş davlumbazı ve kanal projesi yoksa, satın aldığınız toz toplama üniteniz son teknoloji dahi olsa kâfi performansı gösteremez. Bu nedenle kaynak dumanının tesirlerini yok etmek için emiş davlumbazı, kanal projesi seçimini yanlışsız biçimde yapmak çok önemli” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı