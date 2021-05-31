Kayseri girişimciliğini e-ticarete taşıyacak

İktisat Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından manzaralı platformda gerçekleştirilen ‘Türkiye Ekonomiyi Konuşuyor’ programına konuk olan Kayseri Ticaret Odası Lideri Ömer Gülsoy, ticaretin başşehri olarak isimlendirilen Kayseri’nin son devirde turizm ve endüstride de kıymetli atılımlar yaptığını söyledi.

EGD Lideri Celal Toprak ve EGD Temsilciler Koordinatörü Şener Meral’in moderatörlüğündeki programda iktisat gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Kayseri Ticaret Odası Lideri Gülsoy, Türkiye’nin her noktasına 3 saatlik arada olmanın avantajıyla iç ticarette yeterli bir pozisyona yerleşen Kayseri’nin dış ticarette de pandemiye karşın rekor artış sağladığını söyledi. Bu yıl Kayseri ihracat maksadını 3 milyar dolar olarak belirlediklerini anlatan Gülsoy, “Yılın birinci 4 ayına baktığımızda bu gayemizi çok rahatlıkla yakalayabileceğimizi görüyoruz. Kayseri’de ticaretin odağına pırıl pırıl gençler geldi. Yazılımı, elektroniği, dünyayı bilen gençlere altyapı hazırlıyoruz. Odağımızda e-ticaret var. Her üyemizi e-ticarete entegre edecek çalışmalar yapıyoruz. Ambalajlama ve lojistik alanındaki aksaklıkların giderilmesi üzerine altyapı çalışmaları yürütüyoruz. 4 bin yıllık ticaret kültürüne Ahilik ideolojisini yerleştirmiş Kayseri elbette günümüz trendi e-ticarette de önder kentlerinden biri olacak” dedi.

Ulaşım altyapısı talebi

Ticaretteki en kıymetli eksikliği ulaşım altyapısında yaşadıklarını anlatan Gülsoy, kamudan otoban, yüksek süratli tren yatırımları beklediklerini söz ederek, “Her platformda “Ulaşım olmadan, ticaret olmaz” diye söylüyorum. Ürettiklerimizi limanlara daha süratli ulaştıracağımız altyapıya muhtaçlığımız var. 3 OSB’ye, 4 üniversiteye, 1 hür bölgeye sahip güçlü bir altyapıya sahibiz ayrıyeten hayvancılık ve tarım OSB kurma hazırlıklarını tamamlamak üzere olan bir kentiz. Cumhuriyet’in birinci endüstrileşme atılımlarına uçak fabrikası, Sümerbank tesisleri, savunma sanayi üzere büyük yatırımlarla dayanak veren Kayseri, kendini tanıtma konusunda sanırım biraz geride kaldı. Pandemi sonrası bu açığımızı da tanıtımlarla kapatıp Türkiye iktisadına istek ettiğimiz katkıyı sağlayacağız” diye konuştu.

Güçlü turizm potansiyeline sahibiz

Kayseri’nin turizmde tarih, tabiat, gastronomi ve inanç turizmi üzere alanlarda var olan üstünlüğüne dikkat çeken Gülsoy, “Erciyes dağı üzere bir kıymetimizi geç de olsa fark ettik. Burada yaptığımız 200 milyon avroluk yatırımızın meyvelerini almaya başladık. Kış turizminden aldığımız geliri artırma çerçevesinde buradaki yatak sayımızı artıracak yatırımlar yapacağız. Bu projeye öncülük eden evvelki periyot bakanlarımızdan Mehmet Özhaseki’ye şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Yerli aşı Kayseri’den

Kayseri’nin mobilya, elektrikli eserler, besin başta olmak üzere 170 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini ve cari fazla veren kentler ortasında yer aldıklarını belirten Gülsoy, Erciyes Üniversitesi’nin de kentin en kıymetli pahası olduğunu söyledi. Erciyes Üniversitesi’nin yerli aşı çalışmalarında faz-3 kademesine geçtiğini hatırlatan Kayseri Ticaret Odası Lideri Gülsoy, “Covid 19’a karşı üretilen yerli aşıda faz-3 etabı da geride kaldığında acil kullanım onayı alınacak. Antikor oluşturma ve müdafaa alanında yüzde 100 muvaffakiyet sağlayan aşıyı Kayseri’nin üretmiş olması da büyük onur. Bu nedenle aşı fabrikasının Kayseri’de kurulmasını talep ediyoruz. Aşı ve ilaç kesiminde Kayseri olarak yer almak istiyoruz. Her vakit söylüyorum, Kayseri’nin endüstride, ticarette güçlü bir altyapısı var. Müteşebbisi ve hayırseveri bol olan bir kentiz. Bu altyapı bizi Türkiye’nin en gelişmiş kentleri ortasına taşıyacak” diye konuştu.



Hibya Haber Ajansı