Kayserigaz ve Bursagaz, doğal gaz dağıtım ekipmanlarını 3D teknolojisiyle üretecek

Ar-Ge çalışmalarıyla doğal gaz dağıtım dalına öncülük eden Kayserigaz ve Bursagaz, 3D yazılım teknolojisi ile daha düşük maliyetli doğal gaz dağıtım ekipmanları üretmek üzere yeni bir Ar-Ge projesini hayata geçirdi.

Türkiye’nin en büyük direkt dış yatırımcısı olan SOCAR Türkiye’nin küme şirketlerinden Kayserigaz ve Bursagaz, SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Ünitesi çatısı altında ortak bir Ar-Ge projesi başlattı. İnançlı, çevreci ve ekonomik doğal gaz hizmetini en yeterli ve en kaliteli halde verme amacıyla Ar-Ge çalışmaları yürüten Kayserigaz ve Bursagaz, ‘3D Yazdırma Teknolojileri ile Doğal Gaz Dağıtımda Kullanılacak Ekipmanların Üretiminin Araştırılması Projesi’ni hayata geçirdi. Güç Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) onayıyla başlayan çalışma kapsamında, doğal gazın dağıtımında kullanılan ekipman ve kesimlerin 3D yazdırma teknolojisiyle üretilmesi için yazılım geliştirilmesi planlanıyor.

DALA TARAF VERECEK NİTELİKTE BİR PROJE

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Ünitesi Tarife, Yatırım ve Paydaş İlgileri Yöneticisi Ertan Yıldız, SOCAR Türkiye’nin yenilikçi vizyonuyla aralıksız devam eden ve dala istikamet veren nitelikte Ar-Ge çalışmalarına bir yenisini eklediklerini belirterek şunları söyledi: “Doğal gaz dağıtım bölümünde birincilerin ve yeniliklerin öncüsü olmak vizyonuyla, yıllardır Ar-Ge projelerini geliştirerek adım adım hayata geçiriyoruz. Kayserigaz, doğal gaz dağıtım dalında EPDK tarafından kabul edilmiş birinci Ar-Ge projesinin sahibi olan, kesime yenilikçi uygulamalar kazandıran öncü bir şirket. Bursagaz ise EPDK tarafından Ar-Ge projeleri en çok onaylanan şirket pozisyonunda. Her iki şirketin sahip olduğu güçlü inovasyon kası ve altyapısı sayesinde, tekrar bölüme taraf verecek bir proje geliştirdik.”

MALİYET AZALACAK, STOK GEREKSİNİMİ ORTADAN KALKACAK

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin envanterindeki tüm kesimlerin 3D teknolojisiyle yazdırılarak üretilmesini öngören bu projenin kıymetli avantajlar sağlayacağını belirten Yıldız, projenin ayrıntılarını aktardı: “Yeni dağıtım şebekelerinin konseyimi yahut mevcut şebekelerin bakımı sürecinde çok sayıda gereç kullanılıyor. Bu materyallerin bir kısmında temin etme yahut gecikme sorunu yaşanabiliyor. Birtakım ekipmanların ise maliyetleri yüksek olabiliyor. 3D teknolojisiyle alternatif bir üretim yaparak daha düşük maliyetle, daha süratli ve stok muhtaçlığı olmadan gereç temin etmemiz mümkün olacak. Şirketlerin maliyetleri azalırken, yeni şebeke heyetimi ve bakım mühletleri kısalabilecek.”

Şu anda 3D teknolojisiyle ekipman üretiminin ayrıntılı tahlilini yaptıklarını belirten Yıldız, üretilebilecek modüllerin altyapı oluşturularak ya da hizmet alımı yoluyla temin maliyetlerini belirleyeceklerini söyledi. Araştırmaların sonunda elde edilen datalarla, çok ölçütlü karar verme modellerinin kullanıldığı bulut tabanlı kesim temin teklif ve bilgilendirme sistem yazılımı geliştireceklerini, son evrede ise geliştirdikleri yazılımla üretime geçeceklerini belirtti.

KAYSERİGAZ’IN 2 FARKLI AR-GE PROJESİ DAHA TAMAMLANDI

Ar-Ge çalışmalarına tüm süratiyle devam eden Kayserigaz’ın geliştirdiği, EPDK onaylı iki farklı Ar-Ge projesi de muvaffakiyetle tamamlanarak uygulamaya alındı. Doğal gaz sayaçlarının otomatik okunması için yeni kuşak dijital RF irtibat tekniği geliştirmeyi amaçlayan ‘Mekanik Doğal Gaz Sayaçlarının Uzaktan Otomatik Olarak Okunmasında Yeni Kuşak Bir Sayısal RF Bağlantı Prosedürü Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama Projesi’ başarılı sonuçların akabinde canlıya alındı. ‘Robotik Araştırma ve Geliştirme Projesi’ kapsamında ise kuruma gelen bilgi taleplerinin klâsik sistemler yerine, robotik süreç otomasyonu kullanılarak yanıtlanması için yeni bir sistem geliştirildi. Bursagaz ile ortak geliştirilen bu sistem her iki şirkette de kullanılmaya başlandı.

BURSAGAZ’IN 4 FARKLI AR-GE PROJESİ DAHA YOLDA

Bursagaz’ın 2019 yılında EPDK tarafından onaylanan iki farklı Ar-Ge projesinde sona yaklaşıldı. Dağıtım şebekelerinin imalat çalışmalarında daha emniyetli ve verimli çalışmasına imkan sağlayacak ‘Kompozit Projesi’ kapsamında, çelik boruya alternatif olarak kompozit boru üretiliyor. Daha güçlü ve esnek olan bu borunun imalat çalışmaları, teknik standardizasyon testlerinin akabinde tamamlanacak. Fizikî pürüzlerin ve şiddetli şartların olduğu durumlarda gazın uzaktan erişimle kesilmesini hedefleyen ‘Uzaktan Gaz Kesme Projesi’ ise pilot çalışmanın akabinde uygulamaya alınacak.

EPDK onayını geçtiğimiz yıl alan ‘Çift Taraflı Servis Te Projesi’ ve ‘Akıllı İç Tesisat Projesi’ için çalışmalar ise sürüyor. Çift Taraflı Servis Te Projesi’nde çift taraflı servis teması geliştirilerek, şebekenin ana çizgisinde daha az orta irtibat elemanı kullanılması, böylelikle kaçak riskinin azaltılması amaçlanıyor. Akıllı İç Tesisat Projesi’nde ise kamu kurumlarının gaz teslim istasyonlarında SCADA sistemi kullanılarak acil durum, yangın, gaz kaçakları ve gibisi durumlarda uzaktan yahut otomatik biçimde gaz arzının kesilerek inançlı ve daima gaz arzının sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı