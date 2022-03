Kazım Yücel: Sanayiciler Kayseri’den Kaçıyor

İYİ Partili Kazım Yücel bu sefer Kayseri’nin Mimarsinan Organize Sanayi Sitesinden açıklamalarda bulundu. Kayseri’nin devletten teşvik alamamasının kanayan bir yara haline geldiğini ve kentin cezalandırıldığını belirten İyi Partili Kazım Yücel, “Her zaman dediğimiz gibi bir kez daha tekrar ediyoruz. Kayseri cezalandırılan bir şehir mi? diye sordu.

Yücel, “Her zaman dediğimiz gibi bir kez daha tekrar ediyoruz. ‘Kayseri cezalandırılan bir şehir mi?’ Kayseri’de organize sanayiler üzerinden sizlere çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Kayserimizde şuanda 4. Organize Sanayi hayata geçirilecek ve sanayicimiz koşuyor, parasını yatırıyor ve arsa alıyor. Sonra da aldığı araziye şartlı olması nedeniyle örnek veriyorum 3 yıl içerisinde bir bina yapmak zorunda kalıyor. Sonrasında da içerisine makina parkuru alarak fabrikasını hayata geçirmek zorunda. Ardından işçi istihdam ederek burada üretim yapmak durumundadır. Tabi ki bunlar çok ciddi rakamlar istiyor. Ama sanayicimiz bu rakamların bir kısmında gidip bankalara muhtaç kalıyor. Yani bankayı kendine ortak etmiş oluyor. Hani diyorlar ya Kayseri akıllıdır işini bilir. Maalesef başka şehirlerde başka ilçelerde işini bilenler çok ama Kayserili elindeki paranın bir tamamını arsaya binaya makina parkuruna harcıyor. Zamanında Kayseri milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş Türkiye Millet Meclisinde Kayseri’ye otoban gelmeli diye defalarca ifade ederken tam da şunun için söylüyordu. ‘Bu gün Niğde’ye otoban geldi. Gelen bu otobanı vatandaşlar gel geç güzergâhı için düşünüyor ama öyle değil.’ Bugün Niğde’nin Bor İlçesi 700 hektarlık bir alan organize sanayiye tahsis ediliyor ve 700 hektarlık alan içerisinde 20’lik kısmı alıp 80’ini müteşebbise karşılıksız veriyor. Müteşebbis burada bir bina yapacaksa bununda devlet teşvikini alıyor. Sonrasında içerisine makine parkuru alırken de yine devlet teşviki alıyor. Sonrasında çalıştıracağı işçisi içinde 3 – 5 yıl devletten SSK desteği alıyor. ‘Konyalı işini biliyor, Niğdeli işini biliyor’ dedirtiyorlar.” İfadelerinde bulundu.

BİR KAYSERİ SEVDALISI OLARAK İÇİM SIZLIYOR

Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili kazım Yücel, “ Bizim Kayseri’deki sanayicimiz bunların hiçbirinden faydalanamıyor. Ben buradan Organize Sanayi Başkanlarına, Belediye Başkanlarına, Cumhur İttifakının Milletvekillerine seslenmek istiyorum. Kayseri’de sanayici, işletmesini hayata geçirene kadar zaten boğulmuş oluyor. Kayseri’de bir an önce hızlı tren, biraz önce otobanın gelmesinin gerekliliğini de böyle ifade etmek istiyorum. Kayseri bunları yapmaya gayret ederken Bor 700 hektarlık alanı doldurmuş yeni bir 700 hektarlık alanı hayata geçirmek için devlete müracaat ediyor. Bir Kayseri sevdalısı olarak içim sızlıyor. Kayserili sanayici buradan kopup bu teşvikler için Niğde’nin Bor ilçesine fabrika yapmaya gidiyor. Yani oradaki iş istihdamını sağlıyor Kayseri’deki işsizliği de artırıyor. Bizlerin Kayserili olarak bu sanayicilerimize burada karşılıksız bile olsa bir şekilde arsa vererek ya da daha etkili bir şekilde destek olarak muhafaza etmemiz lazım. Milletvekillerimiz devlet teşviki çıkarması lazım. Organize Sanayi Başkanlarımız, Ankara’da ilgili bakanlıklarla Kayseri’ye müteşebbis çekecek yatırımların alt yapılarını yapmaları lazım.” dedi.

ŞEHRİNİZİN SANAYİCİSİNİ KAYBETMEK ÜZERESİNİZ

Yücel, “Ben yıllarca ithalat yapmış biri olarak dünyanın her hangi bir yerine gittiğim zaman şehrimiz sanayi şehri diyerek ifade ediyorum. Türkiye’nin tam ortasında “Middle of the Turkey” diyorum ama işini bilir diyemiyorum. Sanayiciyim dediğim zaman her şeyi cebimden yaptırdığımı anlatıyorum. Devlet desteğinin olmadığından bahsediyorum. Ama bazı ilçelerimiz bazı illerimiz belediye başkanlarıyla milletvekilleriyle öyle bir devlet desteği alıyorlar ki örneği de Niğde’nin Bor ilçesi. Şehrinizin sanayicisini buradan kaybetmek üzeresiniz. Sahip çıkın sanayicimize, sanayicide üreterek istihdam sağlayarak bize destek versin. Dolayısıyla sanayici bu işi burada yaparsa işiz kardeşlerim, İyi Parti olarak işte biz bu projeleri ifade ediyoruz hayata geçirmek ise Cumhur İttifakının işi. Onlar hayata geçirecekler biz en azından konuyu gündeme getiriyor sorunlarla ilgili çözüm önerileri sunuyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı