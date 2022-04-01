KDV düzenlemesi konut fiyatlarını düşürecek mi?

Tüketimi değil, üretimi teşvik edici adımlar atılmalı

Konut fiyatlarının düşmesi için arzı artırıcı teşvikler sağlanmalı

Konutta KDV’nin sadeleştirilmesinin piyasalarda zam olarak yansıyabileceğini kaydeden yatırım danışmanı Ankara Remax Borsa Brokeri Halil Egemen, ‘KDV düzenlemesi Türkiye’de konut üretimini ve fiyatları düşürmeye etkisi olmayacak. Tüketimi değil, üretimi teşvik edici adımlar atılmalı’ dedi

İnşaat hammadde fiyatlarındaki kontrolsüz artışın ve arsa fiyatlarının suni olarak yükseltilmesinden dolayı yatırımcıların büyük ölçekli projelere girmediğini belirten Halil Egemen, arsa satışlarında kısmen vergi indiriminin sağlanmasıyla maliyetlerinin KDV üzerinden düşürülmesinin sektör açısından olumlu olduğunu ancak bunun konut fiyatlarını düşürmeye etkisi olmayacağını, KDV düzenlemesinin talebin artırıcı bir etki uyandıracağı için fiyatlara zam olarak yansımasının kaçınılmaz olacağını belirtti

Tüketim değil, üretim teşvik edilmeli

Konutta üretimi artırıcı teşviklerin yapılması gerektiğine dikkati çeken Egemen, ‘konut fiyatlarının fahiş oranlarda yükselmesi arz-talep dengesinin bozulmasından kaynaklandı. Asıl sorun üretimde. İnşaat hammadde fiyatlarında suni ve keyfi fiyat artışları yapılıyor. İnşaat firmaları maliyetleri ön göremedikleri için ve paraları olmalarına karşı piyasada mal bulamadıkları için yeni konut projeleri üretmeye karşı oldukça isteksizler’ dedi

Konut fiyatlarının düşürmek için çevik ve cesur kararlar alınmalı

Satılık ve kiralık konut fiyatlarının astronomik rakamlara doğru gittiğini söyleyen Halil Egemen, barınma sorunun toplumsal bir krizi yol açmadan önce yapılması gerekenleri şu şekilde özetledi

‘Kendi insanımız barınma sorunu yaşarken, vatandaşlık karşılığı yabancılara konut satışı uygulamasına artık son verilmeli. Acilen, sabit ve alt gelir grubuna yönelik konut üretilmesini sağlayıcı uygun maliyetli arsa üretilmeli. Büyükşehirlerde kentsel dönüşümü hızlandırıcı ve inşaat firmalarını yatırıma teşvik edici adımlar atılmalı ve Belediyeler uygun maliyetli arsa üretmeli. En önemli yapılması gereken ise inşaat hammadde üretimini artırmak için piyasaya daha fazla üretici firmaların girmesi sağlanmalı. Arzın fazla olduğu yerde fiyatlar aşağı çekilecektir. İnşaat hammadde üretimi yapmak isteyen firmalara çok cazip teşvikler sağlanmalı’

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı