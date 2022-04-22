Keçiören’de 23 Nisan’a Özel Çocuk Korosu Konseri

Keçiören Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında ilçedeki Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda çocuk korosu konseri düzenledi. Birbirinden güzel çocuk şarkılarının okunduğu konsere çok sayıda aile de katıldı. Konser öncesinde Milli Mücadele dönemini anlatan bir canlandırma da yapıldı.

23 Nisan kutlama etkinliğinde katılımcılara hitaben konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Lunaparkımızın açılışını gerçekleştirerek bu güzel konsere geldik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kanunen 22 Nisan öğleden sonra başlıyor. Kanun ruhuna göre bayramımız şuan başlamış ulunuyor. Bu gün aynı zamanda TBMM’nin de kuruluşunun 102’nci yıl dönümüdür. 23 Nisan cumhuriyetimizin de doğduğu yıldır. Atatürk, bu vatanın nasıl küllerinden doğduğunu unutmayın diyerek bu günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Dünyada da eşi benzeri yoktur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

Altınok, ilçede çocuklara ve gençlere yönelik birçok hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek, “Keçiören’de gençlerin ve çocukların oynayabilecekleri alanlar yoktu. Önce Gençlik Parkı’na ya da Kuğulu Park’a giderdi. Ama bugün Ankara’da olmayanlar Keçiören’imizde var. Halı sahalar, basketbol, futbol ve voleybol sahaları ile tenis kortlarımız ücretsiz. Kalemiz, kulemiz şelalemiz, teleferiğimiz, kültür merkezlerimiz vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Kalemiz Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin sentezi Türkiye’de bir ilk olan eserdir. Teleferiğimiz de Türkiye’de bir ilktir. Şelalemiz en büyük yapay şelale özelliği taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Kutlama programında aynı zamanda Keçiören Temalı Ödüllü Yarışma’nın kazananları da belli oldu. Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde şiir, resim ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmada ilk 5’e girenler komisyon tarafından oylanarak belirlendi. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok dereceye girenleri tek tek tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı