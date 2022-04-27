Keçiören’de Kırıkkale Gecesi

Keçiören Belediyesi geleneksel Ramazan şenlikleri kapsamında Kırıkkale gecesi düzenledi. İlçedeki Kalaba Kent Meydanı’nda iftardan sonra başlayan programa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Başkanı Cemal Sertkaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Ramazan etkinliklerimizde bu akşam Anadolu’muzun güzide şehri Kırıkkale’mizin havasını teneffüs ediyoruz. Keçiören büyük bir Anadolu… Bu güzel yaz akşamlarında Ramazan’ın manevi dokusunu, kokusunu; geleneklerimizi, kültürümüzü Keçiören’de yaşıyoruz. Edirne’den Kars’a, Ardahan’a, Muğla’dan Trabzon’a Türkiye’nin her yerinden vatandaşımız, kültürümüz burada. Keçiören harika bir Türkiye fotoğrafı.” dedi.

Altınok, ortak değerlerin devlet ve millet olmanın en önemli unsurlarından biri olduğunun altını çizerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Güzel ülkemizin değerini bilmeliyiz. Milletleri millet, devletleri devlet yapan değerler vardır. Bu değerler yaşatıldığı sürece devletler yaşar. Eğer bu değerleri yok etmeye başlarlarsa kendilerini, benliklerini kaybederler. Bize bu cennet vatanı bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarımızı, şehitlerimizi, yiğitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasa ne bu aziz, büyük millet; ne ezanımız ne bayrağımız ne de dilimiz olurdu. Şairinde dediği gibi; bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. ”Varlığım, Türk varlığına armağan olsun!” Şimdiden mübarek Kadir Gecenizi, Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Bu mübarek gecenin rahmet ve bereket getirmesini diliyorum.”

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da selamlama konuşmasında Kırıkkale gecesinin düzenlenmesine vesile olan Keçiören Belediyesine ve Başkan Altınok’a teşekkürlerini ileterek vatandaşların Ramazan Bayramını tebrik etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı