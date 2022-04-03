Keçiören’de Ramazan Coşkusu Azerin Konseriyle Başladı

Keçiören Belediyesi tarafından Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen geleneksel Ramazan şenliklerinin ilk gününde Azerbaycanlı sanatçı Azerin türküleriyle coşkulu bir akşam yaşattı. Etkinlikte sema gösterisi de düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti ile devam eden etkinliğe, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, Yeniden Refah Partisi Keçiören İlçe Başkanı Nur Yase Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Keçiörenliler katıldı.

Ramazan şenliğinin açılışında vatandaşlara hitaben konuşan Başkan Altınok,”Tüm Türk İslam aleminin Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Ramazan ayının Türk milletine, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar ve güzellikler getirmesini yüce rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ramazan’da ne güzel orucumuzu tutuyoruz, ezanlarımız okunuyor, iftarımızı yapıyoruz. Bunları huzur içerisinde yapmamıza vesile olan devletimiz var olsun. Ülkemiz ve milletimiz ebediyen var olsun. Fakat İslam coğrafyası kan ve gözyaşı içerisinde. Kardeş kardeşi, Müslüman Müslümanı katleder olmuş. İnşallah bu mübarek ay Müslüman coğrafyasındaki kardeşlerimizin uyanışına, dirliğine, birliğine, beraberliğine vesile olur. İnşallah bu rahmet ve bereket ayı güzelliklere vesile olur.”

Başkan Turgut Altınok konserin sonunda Azerin’e çiçek takdim ederek seslendirdiği eserler için kendisine teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı