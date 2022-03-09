Kedim neden yemiyor?

Kediniz yemiyorsa iki günden fazla beklememelisiniz. Çünkü kediler 72 saatten uzun süre yiyeceksiz kalırlarsa ciddi sağlık sorunları geliştirebilirler.

Hospetall Veteriner Kliniği’nden Veteriner İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akbaş, kedilerin yememe sorunları hakkında şu bilgileri verdi:

“Kedilerde hastalık belirtilerinin en önemlisi iştahsızlıktır. İki tür iştahsızlık vardır: Gerçek iştahsızlık ve sözde iştahsızlık. Her ikisi de yiyecek alımının azalmasına neden olur. Ancak sözde anoreksiyalı bir kedi yemek yemek ister, çiğneme veya yutma güçlüğü veya başka bir nedenle bunu yapamaz (Diş çürükleri, ağız içi yaraları, yutma güçlüğü, üst solunum yolu hastalıkları.)

Bir kedinin gerçek mi yoksa sözde anoreksiya ile mi uğraştığına bakılmaksızın, iştah azalması ve yiyecek alımının azalması ciddiye alınması gerekir.

Kediniz yemek yemiyorsa birçok sebebi olabilir. Fizyolojik sebepler elendikten sonra psikolojik sebepler göz önünde bulundurulmalıdır. Sistemik birçok hastalık (böbrek hastalıkları, viral hastalıklar, solunum sitemi hastalıkalrı) iştahsızlık sebebi olabilir. Kedilerde iştahsızlık ve yememe sorunları ciddi hastalık belirtisi olacağını unutmadan hekiminize danışın.

Yer değişikliği, sahip değişikliği, yanına başka bir hayvanın gelmesi, yolculuk, aşırı soğuk veya sıcak, gürültülü otamlar, ani sesler strese bağlı iştahsızlık nedenleri arasındadır.

Kedinin yemek yediği yerin huzurlu ve güvenli olduğundan emin olun. Evinizde birkaç kedi varsa ve beslenme saatleri sırasında rahatsız oluyorsa farklı yerlerde farklı kaplarla besleme yapın.

Birçok kedi ile aynı evde yaşıyorsanız herbirinin ayrı mama kaseleri olmalı. Kedileri evde kaseleri paylaşmaya zorlamak, kedilerin çok hızlı yemelerine, kaseleri korumalarına ve kavga etmelerine neden olabilir.

Ayrıca mama kabının konumu bizim değil onların kendilerini rahat hissedeceği yerde olmalı. Mama kasesi, ev içerisinde yaya tarafiğinin en az olduğu yerde olmalı.

Mama kapları tuvalet kaplarından uzak bir yerde olmalı. Yaban hayatındaki içgüdüsel davranışları gereği yaşam alanlarında uzak yerde tuvaletlerini yaparlar.

Kediler, dünyalarındaki büyük veya küçük bir dizi değişiklik nedeniyle endişeli veya depresif hale gelebilirler. Alışkanlıklarından vazgeçmeyi sevmeyen canlılardır. Bu yüzden bir yer seçtiğinizde, kaselerini orada tutun. Kaseleri sık sık hareket ettirmek kedinizin kafasını karıştıracak ve düzenli yeme ve içme programlarını bozmalarına neden olacaktır.”

Veteriner İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Akbaş kedinizin yeme alışkanlığını artırması durumunda da veterinerinize başvurmanızı öneriyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı