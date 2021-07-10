KEF, Mu3 ile ses deneyiminde çığır açıyor

Dünyanın en kıymetli 5 hoparlör üreticisinden biri olan KEF, Mu3 etkin gürültü engelleyici true wireless kulak içi kulaklıklarıyla yalnızca müziğe odaklanılmasını sağlarken, müzik tutkunlarını saf ve yanlışsız sese giden bir seyahate çıkarıyor. Ünlü dizayncı Ross Lovegrove imzası taşıyan Mu3; ergonomik dizaynı, 24 saate kadar kullanım sağlayan bataryası, tüm hava şartlarına uygun yapısı ve süratli şarj özelliğiyle öne çıkıyor.

1961’de yalnızca akustik kalitede eserler geliştirmek maksadıyla kurulan İngiltere merkezli Kent Engineering & Foundry (KEF), 50 yılı aşkın müddettir dünyanın her yerindeki gerçek müzik tutkunları için yüksek performanslı eserler tasarlamaya devam ediyor. Dünyanın en kıymetli 5 hoparlör üreticisinden biri olan KEF’in tüm ses tecrübesini üzerinde topladığı Mu3’nun şık dizaynının altında ise ünlü dizayncı Ross Lovegrove’un imzası var.

Hareket halinde kusursuz bir ses tecrübesi

Gerçeğe en yakın müzik keyfinin yaşanmasını sağlayan KEF, Mu3 faal gürültü engelleyici true wireless kulak içi kulaklıklarıyla müzik tutkunlarını eşsiz bir seyahate çıkarıyor. Mu3, nüans ve ayrıntıyı korurken, dış gürültüyü ortadan kaldıracak halde ayarlanan faal gürültü engelleyici özelliğiyle müziğe hayat veren detayları etkilemeden çevresel sesleri yok ediyor.

“Ambient Mod” ile etrafta olan bitenin farkında olmanız gereken durumlarda kusursuz bir müzik dinleme tecrübesi sunan eser, 5 dakikalık süratli şarj ile 1 saatlik kullanım sağlayan özelliğiyle de pratik bir tahlil sunuyor. Bas ve yüksek tizlerde, hareket halindeyken bile saf ve hakikat sese ulaşılmasını sağlayan Mu3, müziğin ince nüanslarını ortaya çıkarıyor.

Tek dokunuşla sesli arama

9 saatlik dahili pil ömrü ve şarj kutusunun 15 saatlik kapasitesi ile toplamda 24 saatlik bir kullanım mühleti sunan Mu3, tüm gün boyunca kesintisiz bir müzik keyfi sunuyor. Bluetooth 5.0 temasını destekleyen Mu3, hem iOS hem de Android platformunda stabil bir ilişki kurulmasını sağlıyor. Ergonomik ve şık dizaynıyla dikkat çeken eser, dört farklı boyuttaki kulaklık pedleriyle hem rahat kullanım hem de kusursuz bir ses yalıtımı sunuyor. Tek bir dokunuşla sesli arama yapılmasını ve davetlerin yanıtlanmasını sağlayan eser, ses düzeyi ayarı ve davet yanıtlama üzere özelliklerin denetim edilmesini sağlayan fonksiyonel butonuyla da hayatı kolaylaştırıyor.

Daha saf, daha doğal ve gerçeğe en yakın sese ulaşılmasını sağlayan Mu3 faal gürültü engelleyici true wireless kulak içi kulaklıklar, eksiksiz netlikte sese ulaşmak isteyenlerin tercihi olacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı