Kemal Okuyan: Yarın Ankara’da halkın kürsüsü kurulacak

Türkiye Komünist Partisi yarın Ankara’da gerçekleşecek mitinge hazırlanıyor.

Salgın mazeret edilerek uzun müddettir sokaklar siyasi buluşmalara kapatılmış durumda. TKP bir mühlet evvel yaptığı açıklamada iktidarın salgını mazeret ederek işçilerin siyaset yapma hakkını elinden almaya çalışmasını kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Yarın Ankara’da kurulacak ‘halkın kürsüsü’ beklenen buluşmayı gerçekleştirmiş olacak. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın konuşmacı olacağı aktiflikte ayrıyeten TKP MK Üyesi Senem Doruk İnam, İşverenlerin Ensesindeyiz Dayanışma Ağı Temsilcisi Selahattin Kural ve Türkiye Komünist Gençliği Temsilcisi Mert Doğan da konuşma yapacak. Bununla birlikte tiyatro sanatkarı Levent Üzümcü ve müzisyen Gülcan Altan sahne alacak.

Biriken çok sorun var: Gericilik, yoksulluk, mafyatik örgütlenmeler… Yarın tüm bunlara karşı Anıttepe’deki meydandan güçlü bir itiraz yükselecek. Bununla birlikte TKP yarın bir çok noktada mitinge paralel formda halk buluşmaları da düzenleyecek.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan Ankara’da yapılacak mitingi değerlendirmeden evvel dün HDP’ye yapılan akınla ilgili soruyu yanıtlayarak başladı.

Aslında sizinle TKP’nin son periyot dikkat çeken semt konutu ve örgüt açılışları ve yarın Ankara’da yapılacak mitingi konuşmak istiyorduk. Fakat buraya geçmeden dünkü hücum hakkında görüşlerinizi alarak başlayalım. TKP yaptığı açıklamada saldırıyı sert halde kınadı ve sorumluluğun siyasi iktidarda olduğunu söyledi. Burayı biraz açar mısınız, neden sorumlu siyasi iktidar?

Öncelikle tüm HDP’lilerin ve Deniz Poyraz’ın ailesi ve dostlarının başı sağolsun. Siyasi iktidarlar olup biten her şeyden sorumludur. Hayat pahalılığı, işsizlik, doğal felaketlerde yaşanan külfetler, cinayetler, aklınıza gelebilecek her şey… Biz tertip değişikliği talep eden, bu sistem değişmeden ülkenin düzlüğe çıkamayacağını söyleyen bir partiyiz. İşte şu anda AKP o tertibin hükümeti olarak her şeyden sorumludur. HDP Vilayet Binası’na dönük taarruz ve işlenen cinayeti engelleyemediği için elbette AKP’yi adres olarak göstereceğiz. Öte yandan iktidarın bugün ek bir sorumluluğu daha vardır. Küçük ortağı ile birlikte AKP daima olarak zıtlarını gaye göstermekte, tehdit etmektedir. İktidardaki bir partinin tehditlerinin akabinde gelen ataklardan hangilerinin “talimat gereği” hangilerinin “kendiliğinden misyon çıkaranların işi” olduğunu bilmek zorunda değiliz. Özünde hiçbir şey değişmiyor. Amasız, fakatsız bir biçimde dünkü atağın sorumlusu iktidardır. Saldırganın kimliğine, geçmişine baktığımızda bizi hiç şaşırtmayan bir profille karşılaşıyoruz. Üçüncü sıkıntı budur. Yıllardır kollanan, himaye edilen tipler bunlar… Suriye’de, Libya’da, Türkiye’de iktidarın gezici kuvvetlerinin içindeler. artık hükümetin çıkıp “şiddetle kınıyoruz” demesinin bir karşılığı yok.

Son vakitlerde Türkiye siyasetinin öncelikli konusu bir mafya başkanının açıklamaları. Siz yaptığınız yorumlarda bu açıklamaların “rastgele” olmadığını, daha geniş bir kurgunun kesimi olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylediniz. Üstüne NATO doruğunda yapılan görüşmeleri takip ettik. HDP binasına yapılan akın tablonun bütününe bakınca sizce ne mana tabir ediyor?

Bu tipten atak, cinayet ya da katliamlar çok az örnekte şahsî kararla, ferdi bir kin ve öfkeyle gerçekleşir. Çoklukla bir hesabın, bir stratejinin parçasıdırlar. Bu örnekte de farklı senaryolar üzerinde durulabilir. Birtakım değerlendirmeler yapıyor, bulguları birleştiriyoruz. Fakat bunlar az evvel vurguladığımız gerçeği değiştirmiyor: Akının sorumluluğu her durumda siyasi iktidardadır. Daha fazlasını speküle etmek şu anda gereksiz, hatta yanlıştır.

TKP geçtiğimiz hafta Patnos, Ağrı, Iğdır’da TKP temsilciliklerini açtı. Siz de bu açılışlarda bulundunuz. Bu bölge TKP’nin Batı vilayetlerine nazaran örgütlülüğün daha zayıf olduğu yerlerdi. Ne yazptınız, moda tabirle bir Kürt açılımı mı oldu TKP’nin de bu türlü bir sonuç alındı?

Partimiz Türkiye’nin her yerinde örgütleniyor. Kürt halkının ağır yaşadığı birtakım yerleşimlerde varlığımız olduka eskilere gidiyor fakat şimdi yolun başındayız. Dürüstçe şunu söylemek zorundayım: Türkiye’nin her yerinde olmamız gereken noktada değildik ve son periyotta gerçek bir atılım yaparak bu duruma son vermeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Iğdır, Ağrı ve Patnos’ta örgütlerimizi açtık. Daha evvel kurduğumuz örgütler de var. Bunların hepsi uzun periyodik çalışmaların eseri. Sonuçta bu sorumluluğu taşıyacak sağlam arkadaşlarla hareket etmek zorundayız. Süratli lakin dikkatli adım atıyoruz. Giderek daha fazla Kürt işçisi bu tertip sonları içinde en küçük bir güzelleşmenin olamayacağını görüyor. Neredeyse herkes ya işsiz ya günlük iş arayışlarıyla ayakta kalmaya çalışıyor. TKP’ye dönük ilginin kaynağında partimizin geçersiz değil gerçek bir tahlile odaklanması yatmakta. Bu son ziyaretimizde yeni açtığımız örgütler dışında Erzurum-Karaçoban üzere daha evvel kurulan örgütlerimizi de ziyaret ettik. Partimiz buralarda kökleşiyor, yaygınlaşıyor. Lakin dediğim üzere daha katedeceğimiz çok ara var.

Gözlemleriniz ne oldu bu açılışlarla, yaptığınız sohbetlerle ilgili?

Evvel hislerimden kelam etmek isterim. Milliyetçiliğin her türlüsünün ne kadar ziyanlı olduğunu, insanlararası eşitliğin ne kadar şanlı bir maksat olduğunu nereye gidersem gideyim baskın bir biçimde hissediyorum. Sınıf çelişkileri etnik köken, lisan farkı tanımıyor. Türkiye’nin her yerinde sömürücüler ve ezilenler var. Toprak bereketli, kaynakları bol bir ülkedeyiz, buna karşılık onca yoksulluk insanın ağrına gidiyor. Daima birlikte kurtulacağız bu körolası sistemden. Yeni üyelerimiz, yoldaşlarımız oldu bu açılışlar sırasında. Hepsinde umut ve heyecan var. Partimizin bu bölgede sorumluluk alan üyelerini de daha yakından tanıma fırsatım oldu. Sosyalizm bayrağı emin ellerde; çalışkan, kararlı, yaratıcı ve en kıymetlisi grup çalışmasına yatkınlar.

İktidarın salgın sürecini mazeret ederek siyasi faaliyetleri de baskıladığını daha evvel söylemiştiniz, parti olarak bunu kabul etmeyeceğinizi de. Haziran ayında TKP’de gözle görülür bir hareketlenme var. İki haftadır Türkiye’nin birçok noktasında buluşmalar yapıldı, bunlar devam da edecek anlaşılan. Toplantılara iştirak nasıl, hala bir salgın çekingenliği var mı?

İnsanlardaki öfke ve tahlil arayışı her şeyin üstünde. Hasebiyle TKP’nin her gün birçok noktada düzenlediği hareket ve etkinliklere beklentilerimizi aşan bir ilgi ortaya çıkıyor. Biz tedbirlerimizi alıyoruz ve partililerle dostlarımızın sıhhatini riske atmadan çabamızı sürdürüyoruz. Hükümetin salgını mazeret ettiğini herkes biliyor, bu bahiste en küçük bir tereddüt yok. Haklı olarak sağlıklarıyla ilgili telaş duyanlar aldığımız tedbirleri görünce rahatlıyorlar.

Yarın Ankara’da bir miting yapacaksınız… Uzun müddettir insanların bir ortaya gelemediği, siyasi taleplerini seslendiremediği bir Türkiye var, biraz da bu nedenle olsa gerek TKP’nin daveti oldukça ilgi çekti. Gelemeyecek olanların dahi bu mitingin yapılmasını desteklediklerini belirttiklerini görüyoruz. Bu mitingden TKP’nin beklentisi nedir?

Türkiye Komünist Partisi, yüzünü fabrikalara, ofislere, işyerlerine, okullara, mahallelere, köylere çevirmiş bir parti. İnsanların birbirinden koparıldığı bir siyaset kültürü bize yabancı. Televizyon başında ya da toplumsal medyada kimi siyasetçilere not vererek, onlar hakkında yorum yaparak bu ülkeyi kurtaramayız. Halkın örgütlü gücü, halkın bir ortada bulunma ve hareket etme yeteneğinin artması ile oluşur. Hükümet pandemi öncesinde de çeşitli mazeretlerle siyasi faaliyetleri kısıtlıyordu. Salgını da bu manada sonuna kadar istismar ettiler. Bunu kanıksayamayız, kabul edemeyiz. Bir yerden başlayacaktık, başladık da. Son devirde TKP’nin daha görünür olmasının nedeni TKP’nin örgütlü bir parti olmasıdır. Komünistlerin ayrıcalığıdır örgütlü olmak. Ankara’da yapacağımız miting bunun bir kesimi. Eşitliğe, özgürlüğe, bağımsızlığa, laikliğe sevdalı tüm Ankaralıları Cumartesi saat 16’da Anıttepe’de yapacağımız mitinge çağırıyoruz. Orada kuracağımız kürsü halkın kürsüsüdür.

Ankara’da miting yapılırken Türkiye’nin farklı noktalarında çok sayıda farklı halk toplantısı da yapılacağını duyurdunuz. Genelde partiler mitinglerinin olduğu günlerde başka bütün işlerini durdururlar. Siz niye bunu tercih etmediniz?

Türkiye’nin her yerinde örgütleniyoruz. Çok sayıda semt konutu açtık, her hafta birkaç noktada açılışımız oluyor. Bütün örgütlerimizde büyük bir heyecan var. İnsanları bu salgın devrinde tek bir noktada yapılacak etkinliklere çağırmak yerine farklı yerlerde buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmaların her biri bizim için bedelli. Kuşkusuz şartlar daha elverişli olduğunda Türkiye çapında buluşmalar gerçekleştireceğiz. Biz devrimci, komünist partiyiz. Personellerin, işçilerin, öğrencilerin Türkiye’nin her bir köşesinden seferber olarak tek bir noktada buluşması elbette büyük bir bedel taşır. Bunu yapmak, yapabilmek de devrimci gayretin bir kesimidir, bir hazırlık olarak görülmelidir. Lakin bu cumartesi çok sayıda aktiflik yapacağız, bunların sayısını ben bile hatırlamıyorum. Ankara’daki elbette en çok ehemmiyet verdiğimiz olsa da, bir mahallede düzenlediğimiz ve 50-60 kişinin yan yana geldiği bir buluşma da bizim için çok bedelli. TKP’nin kelamı her yerde birebirdir, benim ya da bir diğer arkadaşımızın Ankara’da mitingde işaret edecekleri ile kelam gelimi Antalya, İstanbul ya da Samsun’da düzenlenecek toplantılarda konuşulacaklar tıpkı istikameti işaret eder. Papağan üzere birbirimizi tekrarlamıyoruz kuşkusuz lakin her baştan bir ses çıkmıyor. Biz partiyiz, bizi birleştiren bir program, bir hedef var.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı