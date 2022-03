Kemalpaşa’da 2.Kadın İstihdamı Etkinliği Gerçekleştirildi

KARAKAYALI: HER ZAMAN DESTEKÇİNİZ OLACAĞIZ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kemalpaşa Belediyesi’nin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından, kadınların ülke ekonomisindeki payını artırmak, üretimde fırsat eşitliği sunmak amacıyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Rekreasyon Alanı’nda “Hayata Yeniden Başla” sloganı ile etkinlikler düzenlendi. Kadın istihdamının Kemalpaşa’da artırılmasına yönelik düzenlenen programda kadınlar, 17 firmadan işverenin kurduğu stantlarda iş insanlarıyla bir araya geldi. Kapalı pazar yerinde, gün boyu süren etkinlikte, 49 üretici kadın stant kurarak el emeği ürünlerini satma imkânı bulurken belediyeye ait ikram aracından etkinliğe katılan vatandaşlara soğuk havada çay ikramında bulunuldu.

BAŞKAN KARAKAYALI’DAN KADINLAR GÜNÜ HEDİYESİ

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan programın açılış konuşmasını, Kiraz Çiçekleri Kooperatif Başkanı Lütfiye Karakayalı gerçekleştirdi. Karakayalı, konuşmasında iptal edilen İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden uygulanması gerektiğini ifade etti. Ardından, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, bu sene ikincisi düzenlenen etkinlikte, üretici kadın pazarında stant kuran ve etkinliğe katılım sağlayan tüm kadınların gününü kutlayarak hediyelerini tek tek takdim etti. Başkan Karakayalı, kadın istihdamı etkinliğine katılan firmalara da plaket verdi. Ayrıca katılımcı firmalardan Pakmaya, kadın üretici pazarındaki el emeği ürünlerden satın alarak kadınlara destek oldu. Etkinlikte, Kemalpaşa Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun sergilediği gösteri ilgiyle izlendi.

“HER ZAMAN DESTEKÇİNİZ OLACAĞIZ”

Plaket takdiminin ardından kürsüde konuşma gerçekleştiren Başkan Rıdvan Karakayalı, “Son yıllarda, ülkemizde, maalesef kadına karşı şiddet arttı. Kadınlarımız, her zaman haklarını bilmeli ve sonuna kadar savunmalı diye düşünüyorum. Sizler, kadın bireyler olarak her alanda mücadele ediyor, bu ülkenin yeni nesilini yetiştiriyorsunuz. Sesinizi yükselterek kadınların örgütlenmesine destek olun. Bizler her zaman destekçiniz olmaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüzü kutluyorum” ifadelerini kullandı. Etkinliğe katılım sağlayan kadınlar konuşmaların ardından şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

KADIN ÇALIŞANLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Başkan Karakayalı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, belediyede çalışan kadın personelleri de unutmadı. Belediye Meclis Salonu’nda bir araya gelen kadın belediye çalışanları Karakayalı’nın elinden hediyelerini aldı. Başkan Karakayalı’ya hediye takdimi sırasında Başkan Yardımcılarımı Arzu Külahcıoğlu Altıntoz ve Erhan Gönülbağı da eşlik etti. Hediyelerini alan kadın personeller Karakayalı’ya teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı