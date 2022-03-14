Kemalpaşa’da Tarıma Can Suyu

Kemalpaşa Belediyesi, tarımda üreticileri ve çiftçileri destekleyen çalışmalarını sürdürüyor.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından çiftçilik yapan vatandaşların kullanması amacıyla, ilçenin 5 ayrı noktasına, su tankları yerleştirildi. Gübreleme ve ilaçlama faaliyetlerinde vatandaşlara büyük kolaylık sağlayan uygulama, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla tamamlandı.

20 TONLUK SU TANKLARI

Kemalpaşa Belediyesi ekiplerinin, Kemalpaşa Belediye Başkanı Başkanı Rıdvan Karakayalı’nın, “Tarıma yatırım, yarına yatırımdır” vizyonundan hareketle, Kemalpaşalı üreticilerin ve çiftçilerin desteklenmesi, su ve enerji kullanımında tasarruf sağlanması amacıyla hayata geçirdiği proje ile ilçenin Bağyurdu, Ören, Yiğitler, Yukarı Yenmiş ve Armutlu Mahallelerine her biri 20 ton kapasiteli su tankları yerleştirildi. Özellikle tarım alanlarının olduğu bölgelere yerleştirilen su tankları, çiftçilerin üzerinden büyük bir yük alırken tasarruf sağlamalarına da yardımcı oluyor. Öte yandan çiftçilerimizin ilaçlama faaliyeti gerçekleştirirken zirai atıkların doğaya zarar vermemesi için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından atık kafesleri yerleştirilecek.

“ÖNEMLİ BİR TASARRUF KAYNAĞI OLACAK”

Tarımda kalkınmanın önemine vurgu yapan Başkan Rıdvan Karakayalı, “Kemalpaşamız verimli topraklara sahip bir bölge. İlçemizdeki üreticilerimiz ve özellikle çiftçilikle hayatını idame ettiren vatandaşlarımız için su ve enerji giderlerinde önemli bir tasarruf kaynağı olacak su tanklarımızı tarım bölgelerine yerleştirerek destek olmayı hedefledik. Talep eden vatandaşlarımızın hiçbir ücret ödemeden sulamada ve ilaçlamada rahatça ulaşabileceği su tankları ilçemize ve üreticilerimize hayırlı olsun. Yakın zamanda yapımı tamamlanan Zeytinyağı fabrikamız gibi üretimde istihdamı arttıracak ve çiftçilerimizi destekleyen çalışmalarımızı sürdüreceğiz. ‘’ifadelerini kullandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı