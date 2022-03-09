Kemer Belediyesi Ata Tohumları Ekmeye Başladı

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ata tohumlarının ekimine başladı.

Kemer Belediyesine ait seralarda daha önce yerli tohum üretmeye başlayan Kemer Belediyesi, bu yılki ata tohumlarının ekimine başladı.

Üretilen tohumlar fide haline gelince ilçe geneli ve mahallelerde muhtarların desteği ile halka ulaştırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, dışa bağımlılığı azaltmak ve tasarruf sağlamak amacıyla daha önce ata tohumu üretmeye başladıklarını söyledi.

Belediye olarak Kemer’de tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin milli tohuma yöneliminin artırılması amacıyla ata tohumu üretmeye devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Topaloğlu, “Tohumlarımızı şu anda personelimiz ekmeye başladı. Kendi seralarımızda üretime başladığımız tohumlar fideye dönüşünce muhtarlarımızın da desteğiyle halkımıza ulaştıracağız. Yüksek verimli ürünlerin elde edilmesi ve ürün çeşitliliğinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Fidelerimizi çiftçilerimize ücretsiz ulaştıracağız.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı