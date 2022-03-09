Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Osmangazi’de Mart Ayı Olağan Meclis ToplantısıOsmangazi Belediyesi’nin Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hü
Kemer Belediyesi Ata Tohumları Ekmeye Başladı
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