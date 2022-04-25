Kemer Spor Turizminde de Ön Planda

Spor turizminde adından sıkça söz ettiren Kemer, Mayıs ayında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Kemer Belediyesi’nin büyük destekleriyle 8 Mayıs’ta Akra Gran Fondo Yol Bisikleti Yarışı, 14-15 Mayıs’ta 8. Tahtalı Run To Sky Yarışları yapılacak.

Antalya’da bisiklet kültürünün güçlenmesine büyük katkı sağlayan Akra Gran Fondo Yol Bisiklet Yarışı öncesi koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Akra Barut Collection Otel’de gerçekleştirilen toplantıya, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Kemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Özkaynak, Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Derya Baytekin, Beydağları Sahil Milli Parklar Müdürü Uğur Torunoğlu, emniyet ve jandarma teşkilatı personelleri katıldı.

Daha önce Antalya’nın merkez ilçelerinde düzenlenen yarışın dördüncüsü bu kez Türkiye’nin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Kemer’de yapılıyor.

8 Mayıs Pazar günü toplam 500 bisikletçiyi buluşturacak olan organizasyon öncesinde yapılan toplantıda, parkurun uzunluğu, başlangıç ve bitiş noktası, alınacak güvenlik önlemleri gibi konularda istişarelerde bulunuldu.

– 8. Tahtalı Run To Sky Yarışları

Mayıs ayında spor turizmi adına önem taşıyan organizasyonlardan birisi de 8’nci defa düzenlenecek olan Tahtalı Run To Sky Yarışları.

Kemer Belediyesinin destekleriyle 14-15 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan yarışa 650 kişinin katılacağı belirtilirken, yarışçılar 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’na çıkacak.

Organizasyonlarla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Nisan ayında Kemer’de birçok spor organizasyonu olduğunu belirterek, Mayıs ayında da Kemer’de ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının olacağını söyledi.

Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak Kemer’in artık spor destinasyonu olarak da anılması için çalıştıklarını kaydetti.

Mayıs ayında Akra Gran Fondo Yol Bisikleti ve 8’nci Run To Sky Yarışlarının yapılacağını hatırlatan Başkan Topaloğlu, “Türkiye’nin en önemli turizm potansiyelleri arasında yer alan Kemerimizi deniz, kum ve güneşin yanında spor destinasyonu yapmak için çalışıyoruz. Belediye olarak daha önce çıkardığımız bisiklet rotaları birçok bisiklet tutkununu Kemer’e çekmeye devam ediyor. 8 Mayıs’taki Akra Gran Fondo Yol Bisikleti ve 14-15 Mayıs’taki Tahtalı Run To Sky Yarışları bölgemizin tanıtımında büyük rol oynuyor. İlçemize gelen tüm sporcular hem yarışacak hem de Kemerimizin tüm güzelliklerini görecek. Artık otellerimiz bisiklet dostu oluyor. Kemerimizi en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı