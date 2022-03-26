Kemer’de Üreten Ev Hanımları Kermesi düzenlendi

Kemer Belediyesi tarafından “Üreten ev hanımları kermesi” düzenlendi.

Atatürk Parkı’nda belediye tarafından düzenlenen kermese, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer’deki kadın dernek başkanları, kadın kooperatifi başkanları ve üyeleri ile ev hanımları katıldı.

Kemer’deki kadın dernekleri ve kadın kooperatifleri ile ev hanımlarını bir araya getiren Kemer Belediyesi, ev hanımlarının kendi ürettiği ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarını amaçlıyor.

Kermes alanını gezen Belediye Başkanı Topaloğlu, alanda stant açan ev hanımları ile sohbet etti.

Kermeste açıklama yapan Başkan Topaloğlu, Kemer’in kadınlarının her anlamda üretim yaptığını belirterek, Kemer Belediyesi olarak kendilerine destek olduklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, ev hanımlarının kendi elleriyle ürettiği ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağladığını anlatarak, “Belediye olarak her türlü desteği veriyoruz. Üreten tüm kadınlarımızın her zaman yanındayız. Kermeste çok güzel ürünler sergileniyor. Tüm kadınlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı