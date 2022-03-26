Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yönetmeliğini esas aldıkİzmir Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’ta kırmızı palmiye böceği nedeniyle ölen 72 ağaçla ilgili açıklam
Kemer’de Üreten Ev Hanımları Kermesi düzenlendi
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