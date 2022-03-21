Kemer’in harika çocukları Antalya Sahnesinde

Antalya Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı Üstün Kent Orkestrası tarafından Antalya Atatürk Kültür Merkezinde bir konser düzenlendi. Verilen konserde, 6 ay gibi kısa bir sürede büyük yol alan Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası da yer aldı.

Konsere, Muratpaşa Kaymakamı Dr. Orhan Burhan, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Yavuz, Muratpaşa Azize Kahraman Halka Eğitim Merkezi Müdürü Fedai Yaman, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yalın, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Emrah Ayhan ve çok sayıda davetli katıldı.

Şefliğini Furkan Üstündağ’ın yaptığı konserde sahne alan Üstün Kent Orkestrası ve Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, sergilediği performanslar ile büyük beğeni aldı.

Belediye Başkanı Topaloğlu ve konseri izlemeye gelenler, Çanakkale ruhunun anlatıldığı türkülere zaman zaman eşlik ederken, zaman zaman da duygusal anlar yaşandı.

– Kısa sürede büyük işler başardılar

Kısa bir süre önce Başkan Topaloğlu’nun öncülüğünde kurulan Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, Şef Furkan Üstündağ’ın eğitmenliğinde büyük yol kat etti. Son olarak Antalya Üstün Kent Orkestrası ile birlikte konser veren Kemer Belediyesi gençlik orkestrası, izleyenlerden büyük takdir topladı.

Konserde açıklama yapan Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrasının 6 ayda büyük yol kat ettiğini ve konserlere çıkmaya başladıklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yılı dolayısıyla güzel bir konser verildiğini belirterek, “Bu çocuklarımız büyük başarılara imza atıyor. Kısa zamanda büyük işler başardılar. Furkan hocamız çocuklarımızı çok güzel eğitti. Müziğe olan sevgilerini bir kat daha artırdı. Kemer Belediyesi olarak sanata ve sanatsal faaliyetlere önem veriyoruz ve vermeye de devam ediyoruz. Çocuklarımızı tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Belediye meclis üyesi Emrah Ayhan da Kemer’de büyük bir eksiklik olan sanatsal faaliyetlere önem veren Başkan Topaloğlu’na teşekkür ederek, gençlere her zaman destek olamaya devam edeceklerini kaydetti.

Şef Üstündağ da gençlik orkestrasına verdiği emeklerden ve desteklerden dolayı Belediye Başkanı Topaloğlu’na teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı