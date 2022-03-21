Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı
Kemer’in harika çocukları Antalya SahnesindeAntalya Azize Kahraman Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı Üstün Kent Orkestrası tarafından Antalya Atatürk Kült
Kemer’in harika çocukları Antalya Sahnesinde
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