Kemik sağlığı için öneriler

Güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olmak için sağlıklı hayat,düzenli uyku ve hakikat besinleri tüketmek gerekir.Yaz ayları içerisinde olduğumuz şu periyotta,güneşle gelen D Vitamini dışında kemiklerimizi güçlendirmek için hangi besinleri tüketmemiz gerektiğinin şuurunda olmalıyız.

Bedenin temel yapısını meydana getiren kemik ve eklemler, yıllara yenik düşüyor. Yaşın ilerlemesi ile bir arada Osteoporoz(kemik erimesi), eklem kireçlenmesi(osteoartrit) üzere sorunlar sık görülmektedir.

Kemikleri sağlıklı tutmak için öncelikli olarak yapılması gereken şey gerçek beslenmedir. Bu bakımdan kemiklerin sağlam bir yapıda olması için öncelikli olarak güneş ışığı alma ve içinde D vitamini, kalsiyum ve mineral bakımından varlıklı olan besinler ile beslenilmelidir.

Sağlıklı kemik için hangi besinleri tüketmek gerekiyor?

Güneş ışığı almak güçlü kemik için olmazsa olmaz bir durumdur. D vitamini için güneş ışığı epey değerlidir. Güçlü kemiklerin bir başka olmazsa olmazı da kalsiyum, ikincil olarak ise fosfordur. Kalsiyum süt eserleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagillerde; Fosfor ise en çok su eserleri, tavuk ve süt eserlerinde bulunmaktadır. D vitaminin en değerli vazifelerinden biri kemik sıhhatini korumaktır. D vitamini hem Kalsiyumun sindirim sisteminden emiliminde misyonlu hem de kemik imalinde vazifeli olan hücreleri uyarıcı tesire sahiptir. D vitamini balık yumurta, soya sütü, patates, süt ve süt eserleri, mantar üzere besinlerde bariz olarak bulunmaktadır.

Kemiklerin yapı taşlarından olan kollajen üretimini arttıran C vitamini, kâfi ölçüde alınmadığı vakit kemikler dayanıksız hale geliyor. C vitamini turunçgiller, kivi, çilek, yeşil biber, domates, karnabahar, biber üzere besinlerde ağır olarak bulunmaktadır. K vitamini kemik mineralizasyonunda vazife alan bileşiklerin aktivasyonunda misyon alıyor. K vitaminini zeytinyağı, yeşil sebzeler, ıspanak, bamya, brokoli, şalgam, pancar, yeşil çayda bol bulunuyor. Kemik kalite ve gelişimi için oldukça değerli bir pozisyonda bulunan B12 vitamini eksikliğinde kemik erimesi gelişmektedir. B 12 vitamini kırmızı et, yumurta, süt eserlerinde en fazla bulunuyor. Hem beden hem de kemiklerin alkali istikrarının temininde değerli rol alan potasyum, kalsiyumun bedende uzun periyot kalmasında rol alıyor. Deniz ürünleri, patates, muzda ağır olarak bulunmaktadır. A vitamininin de kemik gelişiminde kıymetli ölçüde katkısı saptanmıştır. Omega-3 ve 6 balık, keten tohumu, ceviz ve koyu yeşil yapraklı sebzelerde bol bulunmakta ve kalsiyum emilimine yardımcı olmaktadır.

Kemik sıhhatini korumak neden kıymetli?

İlerleyen yaş ile birlikte gerekli desteklerden yoksun bırakılan kemikler sağlamlığını yitirmekte ve kırılgan hale gelmektedir.

Kemikleri güçlendiren besinler nelerdir?

Süt ürünleri, soya fasulyesi, fıstık, ceviz, badem, lahana, brokoli, balık, kurutulmuş meyveler, kuru baklagiller, mercimek, su eserleri, tavuk, turunçgiller, kivi, incir, çilek, domates, karnabahar, biber, zeytinyağı, yeşil sebzeler, ıspanak, bamya, brokoli, şalgam, pancar, yeşil çay, kırmızı et, yumurta, muz.

Kemik sıhhati için hangi besinlerden uzak duralım?

Tuz ve çok protein kalsiyum kaybına neden olarak kemik erimesine yol açabilmektedir. Sigara, alkol, gerilimli yahut sedanter hayattan uzak durulmalı, kafein, çay fazla tüketilmemelidir. Asitli ve GDO’lu eserlerden de titizlikle uzak kalınmalıdır.

Kemik erimesine karşı teklifleriniz?

Kesinlikle spor yahut antrenman yapılmalı, bol su tüketilmeli, şuurlu olarak ağır metal zehirlenmeleri ve toksisite ile de uğraş edilmelidir.

Hibya Haber Ajansı