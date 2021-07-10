Kemik sağlığını korumak için K2 ve D3 vitamin desteği önemli

Kemik sıhhatinin korunması için kalsiyum kıymetli lakin tek başına kâfi değil. New Life Eser Müdürü Uzm. Dyt. Sena Yazıcı Heyik “Beraberinde K2 vitamini destek edilmezse bedene alınan kalsiyum damarlarda birikerek, damar sertliğine yol açabilir. Bu da kalp krizi, inme üzere daha büyük meselelere yol açabilir. Yapılan araştırmalar da kalsiyum desteği ile birlikte kullanılan K2 vitamini ve D vitamininin kemik sıhhatinde, tek başına kalsiyum desteği kullanımına nazaran çok daha tesirli olduğunu gösteriyor. Bu yüzden kemik sıhhatini korumak isteyenler için hem K2 hem de D3 vitamini içeren New Life Mena K2+D3’ü sunuyoruz” dedi.

K vitaminin 2 temel formu bulunduğuna dikkat çeken Sena Yazıcı Heyik, şunları söyledi: “Bunlardan biri K1 oburu ise K2 vitaminidir. Her iki vitaminin de farklı misyonları bulunmaktadır. K1 vitamini kan pıhtılaşmasında rol oynarken K2 vitamininin bu türlü bir tesiri bulunmaz. K2 vitamini, yağda çözünebilen ve bedende depolanan bir vitamindir. Emiliminin yüksek olabilmesi için yağlı besinlerle birlikte alınması gerekir. Mena K2+D3 kapsülleri ise zeytinyağı bazlı olduğundan ekstra yağlı besin tüketimine muhtaçlık duyulmaz. Bunun yanı sıra kalp ve kemik sıhhatiyle ilgili 2 misyonu bulunan K2 vitamini kalsiyum ile direkt temaslıdır. Besin ya da destek yoluyla alınan kalsiyumun kemiklere bağlanmasını sağlayarak kemik mineral yoğunluğunun artırılmasına ve kemik erimesine karşı korunmaya yardımcı olur. Ayrıyeten bedene alınan kalsiyumun damarlarda birikerek damar kireçlenmesi oluşumunu da pürüzler. Hülasa kalsiyumu hakikat adrese teslim eder.”dedi.

Besinlerde K2 vitamini bulunmuyor

K2 vitamini natto hariç hiçbir besinde bulunmuyor. Bu yüzden de besin yoluyla K2 vitamini alabilmek çok güç. Natto ise Japon kültüründe kahvaltılarda tüketilen bir besin. Soya fasulyesinin fermantasyonuyla yapılıyor. Soyanın fermantasyonuyla birlikte nattoda doğal K2 vitamini oluşuyor. Mena K2+D3‘te bulunan K2 vitamini kaynağı da nattodan alınan doğal K2 vitaminden geliyor.

ABD Ulusal Sıhhat Enstitüleri Besin Destekleri Ofisi 90-120mcg K2 Vitamini öneriyor

Sena Yazıcı Heyik, K2+D3 vitamini desteği seçerken dikkat edilmesi gereken kriterler konusunda da şunları belirtti: “Kullanılacak eserin tek dozda 100mcg K2 vitamini içermesi değerli. ABD Ulusal Sıhhat Enstitüleri Diyet Destekleri Ofisi’ne nazaran günlük K2 vitamini alımı 90-120mcg olmalı. K2 vitamini ile birlikte 1000 IU D vitamini de alınmalı, zira kemik sıhhatinde K2 vitaminiyle birlikte D vitamini sinerjik tesir gösteriyor. Yağ bazlı bir eser kullanılması da K2 vitamininin emilimini arttıracağından kesinlikle dikkat edilmeli. Bunlara ek olarak, saflaştırma tekniği de oldukça değerli, içerisinde kimyasal bulundurmaması gerekiyor uzun mühlet kullanılacağı için ziyan vermemeli. Dikkat edilmesi gereken öbür kriter ise kullanılan desteğin blister ambalaj olması. Blister ambalaj, hijyenik tekli paketleme sistemidir, eseri kullanırken sırf kullanacağınız ambalajdan çıkarırsınız ve öbür kapsüller havayla temas etmez. Böylece kapsüller okside olmaz, yumuşama, yapışma, akma üzere problemler yaşanmaz. Kapsüllerin balık jelatininden de elde edilmiş olması kıymetli. Balık jelatini en kaliteli ve değerli kapsül formudur. Sindirim sistemiyle uyumludur, makûs koku ve tat oluşturmaz bu yüzden rahatlıkla tüketilebilir.”dedi.

Hibya Haber Ajansı