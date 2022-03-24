Kenan Doğulu 9 Nisan’da Zorlu Psm Turkcell Sahnesi’nde

Kenan Doğulu, uzun bir aradan sonra ayakta gerçekleşecek ilk konseriyle 9 Nisan akşamı sevenleriyle buluşuyor.

Baharın gelişiyle konser maratonuna başlayan Kenan Doğulu, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sevenlerini soluksuz eğlenceye davet ediyor. Başarılı sanatçı Kenan Doğulu; güçlü orkestrası, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla hafızalardan silinmeyecek bir konsere hazırlanıyor. Tüm dinleyicilerin ayakta izleyeceği konserde Doğulu, eşsiz müziği ve sahne şovlarıyla eğlenceyi doruğa çıkaracak.

Kenan Doğulu’nun muhteşem sahne performasıyla 9 Nisan Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nin keyifli atmosferinde gerçekleşecek konser saat 21.00’de başlayacak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı