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Ana Sayfa Kültür & Sanat 11 Nisan 2022 13 Görüntüleme

Kenan Doğulu’dan Zorlu Psm Turkcell Sahnesi’nde Müzik Şöleni

Kenan Doğulu’dan Zorlu Psm Turkcell Sahnesi’nde Müzik Şöleni

Kenan Doğulu, uzun bir aradan sonra gerçekleştirdiği ilk ayakta konserde sevenlerine müzik şöleni yaşattı.

Kenan Doğulu, 9 Nisan akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Müziğin ritmiyle coşkunun arttığı gecede Kenan Doğulu, en hit parçalarını kendisini ayakta dinlemeye gelen müzikseverler için seslendirdi.

Güçlü orkestrası ve konuk müzisyenlerin kendisine eşlik ettiği gecede başarılı sanatçı, sevenlerini Issız Ada” şarkısıyla karşıladı. Kenan Doğulu, konser boyunca en ünlü şarkılarının yanı sıra Hezarfen, Bumaya” ve Yeşilmişik” gibi en yeni şarkılarının da yer aldığı geniş repertuarıyla dinleyicileri büyüledi. Konserde, dünyaca ünlü kanun sanatçısı Hakan Güngör Kenan Doğulu’nun sahnesine konuk oldu.

Zorlu PSM Turkcell Sahnesinde gerçekleşen ve müzikseverlerin ayakta izlediği konserde Doğulu, Raisa Vanessa imzalı kostümüyle sahne aldı. Sahne performası ve enerjisiyle olduğu kadar şıklığıyla da sevenlerinden tam not alan Kenan Doğulu, gecenin finalinde dinmeyen alkışlar üzerine bis yaparak Tutamıyorum Zamanı” ve “ Hezarfen” şarkılarını seslendirdi.

Müzikseverlerin danslarıyla eşlik ettiği gecede Kenan Doğulu sevenlerine unutulmaz bir konser daha yaşattı.

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