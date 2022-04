Her hafta konuklarını sürpriz bir biçimde açıklayan, farklı konular hakkında samimi ve eğlenceli sohbete sahne olan, birbirinden sıra dışı soruların yer aldığı bölümlerle temponun hiç düşmediği Zorlu PSM’nin sevilen YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Canan Ergüder oldu!

Müzikten, stand-up’a, mizahtan güncel konulara kültürün her alanına dokunan ve her anı eğlence dolu dakikalara sahne olan Zorlu PSM’nin sevilen programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”nin konuğu başarılı oyuncu Canan Ergüder oldu. Canan Ergüder, yurtdışı deneyimlerinden rutinindeki takıntılarına, eşi Kenan Ece ile yaşadığı maceralardan iş disiplinine kadar her şeyi tüm samimiyetiyle “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında anlattı.

“Babamın gözlerine baktığınızda kızı olduğumu anlayabilirsiniz”

Canan Ergüder,programın sevilen bölümü “Gözlerimin İçine Bak”ta İbrahim Selim’in “Göz renginden dolayı gerekli gereksiz ‘bende nazar yok’ açıklaması yaptın mı?” sorusuna “Yapmadım ama bununla ilgili ilginç bir anım var. Babam çok yakışıklı bir adam ve Boğaziçi Üniversitesi’nde çok yakışıklı bir profesör olarak bilinir. Zamanında okula gittiğim, babamı beklediğim zamanlar olurdu hep. Kimisi babam olduğunu bilirdi kimisi de bilmezdi. Bilen bir kişi ile kantinde otururken lise döneminde, birileri yanımıza gelip ‘Az önce Üstün Ergüder’in dersindeydim, en önde oturdum, gözlerine baktım, onu izledim’ diye anlatmaya başladı ve kimse de o kişiyi bozmadı tabii ben de gıkımı çıkarmadım. Ardından bir başka öğrenci bir anda bana dikkatlice baktıktan sonra bana doğru yönelip ‘Sen kızısın değil mi?’ dedi ve ‘O gözler yok mu o gözler.’ dedi. Yani babamın gözlerine baktığınızda kızı olduğumu anlayabilirsiniz.” cevabıyla İbrahim Selim ve stüdyodakileri kahkaha krizine soktu

“Kenan’la yolculuklarımızda daima sürpriz rotalar vardır”

Canan Ergüder, İbrahim Selim tarafından sorulan “Hiç ‘böbreği kaptırmazsak iyi vallahi’ dediğin bir ortamda bulundun mu?” sorusuna “Evet. Samothraki Adası’nda Kenan’la bir yolculuğumuz vardı. Kenan’ın beni çıldırtan bir huyu var; ‘aa bu yol nereye gidiyor’ der ve ‘hadi gidelim’ diyip bir anda o yola girer oradan başka bir yol keşfedince de o yola da sapar ve biz yoldan yola maceraya çıkarız. Bir gün yine böyle yaptığı anlardan bir tanesinde Samothraki Adası’nda keşfetmediğimiz bir tepe bulduk. Kendi arabamızda giderken o tepeye doğru, bir anda bir uçurumla burun buruna geldik. Tedirgin bir halde ‘Kenan daha fazla gitmemeliyiz’ dedim çünkü camdan aşağı baktığımda uçurumun aşağısı görünüyordu. Ben çok korkmuştum tabii ve benzer bir durumu Bozcaada’da yaşadık. Bu macerada da sele kapıldık ve araba bir anda saplandı. Arabanın içinde olduğumuz halde bileklerimize kadar suya batmıştık.” yanıtıyla eşi Kenan Ece ile yaşadığı maceraları İbrahim Selim ve stüdyodakilerle paylaştı.

