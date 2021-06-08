Kendi içinde yolculuğa çıkmak isteyenler “Sessizliği Gücü”nde buluşuyor

İçsel büyüme ve huzuru sağlayabilmek isteyen herkesi sessiz kalmayı öneren Memleketler arası Thetahealing Eğitmeni İpek Senem Aydın, dünyaya geliş sebebi, hayat gayesi ve omurdaki bir sonraki adımını atmak isteyenleri huzura kavuşturuyor.

Fikir ve niyetlerini takipçileriyle paylaşarak huzurlu bir ömrü daha çok şahısla buluşturan İpek Senem Aydın, çok büyük bir ikram olarak tabir ettiği sessizliğe dair paylaştıklarıyla hayat maksadına ulaşmak isteyenlerin rehberi oluyor. Sözcüklerden özgür kalan kişinin zihninin özgürleştiğini söyleyen ve bununla da kendi iç sesine ulaşabildiğini söz eden Aydın, “Tek gereksinimimiz olan şey, dünya telaşıyla unuttuğumuz doğal yeteneklerimizi tekrar hatırlamaktır” diyor.

“Çok Konuşmak Bizim Zihnimizin Ne Kadar Dolu Olduğunu Gösterir”

Sessizliğin bireyin kendisini söz edebilmesi için uzun konuşmaya gereksinimi olmadığını öğreten bir olgu olduğunu belirten İpek Senem Aydın, sessizlikle harmanlanan ve tesirli bir biçimde söz edilen birkaç sözcüğün saatlerce konuşmaktan daha güçlü olduğunu da kelamlarına ekliyor. “Çok konuşmak bizim zihnimizin ne kadar dolu olduğunu gösterir. Bilge bireylere baktığımızda daima az ve öz konuştuklarını görürüz” diyen Aydın, bu nedenle sessizliğinin gücünün tesadüf olmadığını kanıtlıyor. Sessizlikte artık şahsa hizmet etmeyen fikir kalıplarımızın farkına varıldığına vurgu yapan tecrübeli eğitmen, bir sonraki basamakla birlikte de şahsa hizmet etmeyen kalıpların sevgiyle gitmesine müsaade verilebileceğini söylüyor.

“Sessizlik Bize Tabiattaki Seslerin Farkına Varmayı Öğretir”

Orman, ırmak, deniz kenarı ve yüksek zirvelerin ağır gücün biriktiği yerler olduğunu söyleyen İpek Senem Aydın, mümkün olduğunca buralarda vakit geçirmeyi tavsiye ediyor. Çeşit çeşit böceklerin, kuşların, rüzgarın, dalganın, akıntının sesinin şahısta içsel olarak neler uyandıracağını görmek için de sessizliğe muhtaçlık duyulduğunu belirten Aydın, “Sessizlik bize tabiattaki seslerin farkına varmayı öğretir. Doğadayken Yaradan’a soru sorabilirsiniz, karşılık için beklentiniz olmasın. Yanıt tam da gereksiniminiz olduğu en aziz vakitte gelecektir” cümlelerini kullanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı