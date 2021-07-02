Kendi oyuncağını kendin yap!

“Çocuklar hem eğlendi hem öğrendi”

Lüleburgaz Belediyesi’nin park aktiflikleri kapsamında düzenlediği “Kentli Çocuk Yıldızlar Altında” etkinliklerinin bir sonraki durağı Sinan Atakan Yavuz Parkı oldu. Gerçekleştirilen parmak örgü etkinliğinde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi.

Lüleburgaz Belediyesi’nin çocuklara yönelik gerçekleştirdiği etkinlikler doludizgin devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen “Kentli Çocuk Yıldızlar Altında” aktiflikleri doğrultusunda çocuklar hem öğreniyor hem de eğleniyor. Geçtiğimiz hafta maske boyama aktiflikleri yapılırken bu hafta Sinan Atakan Yavuz Parkı’nda parmak örgü aktifliği gerçekleştirildi. Çocuklar, eğitmenler eşliğinde düzenlenen aktiflikte parmak örgüyle kendi oyuncaklarını yaptı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı