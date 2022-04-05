Kent Tarım ve Hobi Evlerinde Eğitim Başlıyor

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evlerinde 2022 yılı eğitim dönemi için ilk ders zili Nisan ayının ilk haftasında çalıyor. Yeni kurslar, Mutlukent Kent Tarım Hobi Evin’de 6 Nisan’da, Öveçler Ata Kent Tarım Hobi Evi’nde ise 7 Nisan’da başlıyor.

Çankaya Belediyesi Kent Tarım Hobi Evleri ve Mahalle Bostanları’nda 2022 yılı eğitim dönemi Nisan ayında başlıyor. Pandemi nedeniyle iki yıldır ara verilen yeni kurslar için kayıt işlemleri devam ederken, Mutlukent Kent Tarım Hobi Evin’de 6 Nisan’da, Öveçler Ata Kent Tarım Hobi Evi’nde ise 7 Nisan’da ilk ders başlayacak.

Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen eğitimlere, kent içinde küçük çaplı tarım yapmak isteyenler ile hobi olarak uğraşmak isteyen tüm vatandaşlar katılabiliyor. Sebze yetiştirmek için ortamın hazırlanması, sebzelere doğal bakım, dikey bahçe teknikleri, budama, aşılama, domates, biber, salatalık, fasulye, çilek, marul ve tıbbı aromatik bitkilerin nasıl yetiştirileceği gibi konuların anlatıldığı eğitimlerde, evde kompost yapımı, yağmur hasadı ve organik pazar konuları da işlenecek.

Eğitimlerle kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar (0312) 235 39 73 ya da (0312) 458 89 00 dahili 2408 – 2452 numaralı telefonlardan iletişime geçebilecek. Eğitim için kayıtlar Kent ve Tarım Hobi Evlerinde yapılırken, kayıt için bir kimlik fotokopisi ile başvuru yapmak yeterli olacak.

DERS PROGRAMI TARİHLERİ

Çankaya Belediyesi’nin Kent ve Tarım evlerindeki eğitim takvimi ise şöyle:

MUTLUKENT Kent Tarım Hobi Evi 2022 Eğitim Programı

6 Nisan, Çarşamba 12.30-13.30

Yerel Tohumun Önemi Nedir? / Sebze Yetiştirmek için ortam nasıl hazırlanır?

13 Nisan, Çarşamba 12.30-14.30

Tohumdan Fideye Yolculuk / Sebzelerde Hastalanır!

20 Nisan, Çarşamba 12.30-14.30

Sebzelere Doğal Bakım, Dikey Bahçe Teknikleri

27 Nisan, Çarşamba 12.30-14.30

Domates, Biber Nasıl Yetişir?

11 Mayıs, Çarşamba 12.30-13.30

Salatalık, Fasulye Nasıl Yetişir?

18 Mayıs, Çarşamba 12.30-13.30

Çilek, Marul Nasıl Yetişir?

25 Mayıs, Çarşamba 12.30-13.30

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği

1 Haziran, Çarşamba 12.30-14.30

Doğal Bitki Koruma Yöntemleri

8 Haziran, Çarşamba 12.30-14.30

Evde Kompost Yapımı

15 Haziran, Çarşamba 12.30-13.30

Yağmur Hasadı

22 Haziran, Çarşamba 12.30-13.30

Organik Pazar Gerçekten Organik mi?

29 Haziran, Çarşamba 12.30-13.30

Kent Bostanları Deneyim Paylaşımı (Benchmarking)

ÖVEÇLER ATA Kent Tarım Hobi Evi 2022 Eğitim Programı

7 Nisan, Perşembe 13.00-14.30

Yerel Tohumun Önemi Nedir? / Sebze Yetiştirmek için ortam nasıl hazırlanır?

14 Nisan, Perşembe 13.00-14.30

Tohumdan Fideye Yolculuk / Sebzelerde Hastalanır!

21 Nisan, Perşembe 13.00-14.30

Sebzelere Doğal Bakım, Dikey Bahçe Teknikleri

28 Nisan, Perşembe 13.00-14.30

Domates, Biber Nasıl Yetişir?

12 Mayıs, Perşembe 13.00-14.30

Salatalık, Fasulye Nasıl Yetişir?

26 Mayıs, Perşembe 13.00-14.30

Çilek, Marul Nasıl Yetişir?

2 Haziran, Perşembe 13.00-14.30

Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği

9 Haziran, Perşembe 13.00-14.30

Doğal Bitki Koruma Yöntemleri

16 Haziran, Perşembe 13.00-14.30

Evde Kompost Yapımı

23 Haziran, Perşembe 13.00-14.30

Yağmur Hasadı

30 Haziran, Perşembe 13.00-14.30

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı