Kentin yanı başında “sivrisinek” üretimine izin!

Lüleburgaz İlçe Çeltik Komisyonu’nun konutlara 1 kilometre arada bulunan alana çeltik ekimi müsaadesi verdi. Yaklaşık 85 bin metrekarelik alanda verilen kesik sulama müsaadesi şaşkınlık yaratırken, Lüleburgaz Belediyesi yetkililerinin yaptığı inceleme sonucunda kelam konusu alanda sulamanın Lüleburgaz Deresi’nden sağlandığı ortaya çıktı. Sivrisinek üzere zararlıların üreme alanı olan çeltik tarlasına verilen müsaadeye vatandaşlar reaksiyon gösterdi.

Lüleburgaz’da geçtiğimiz yıl Nisan ayında konut alanlarına 400 metre uzaklıkta tespit edilen çeltik tarlası bu kere en yakın konuta 1 kilometre arada ortaya çıktı. Halk sıhhati açısından kent merkezinden uzakta olması gereken ve kesik sulama yapılması gereken çeltik tarlasına Lüleburgaz İlçe Çeltik Komisyonu’nun müsaade verdiği öğrenildi. Geçtiğimiz yıl yapılan tüm ikazlara karşın kentin çabucak yanı başında kurulan çeltik tarlası reaksiyonların odağında yer aldı.

Gruplar takip ediyor

Lüleburgaz İlçe Çeltik Komisyonu’nun “kesik” sulama müsaadesi verdiği öğrenilen çeltik tarlasında yapılan araştırmalar sonucunda, 85 bin metrekarelik alanda ekim yapıldığı görüldü. Kontrol ve denetimin yapılmadığı alanla ilgili olarak vatandaşlar duruma reaksiyon gösterirken, kentin merkezine yalnızca 1 kilometre uzaklıkta bulunan 85 bin metrekarelik çeltik tarlasına nasıl müsaade verildiği merak konusu olurken Lüleburgaz Belediyesi Paklık ve Etraf Müdürlüğü grupları sivrisinek ve gibisi zararlılara karşı kelam konusu alanı daima müşahede altında tutuyor.

Drone’lu kontrol

Bahisle ilgili açıklamalarda bulunan Lüleburgaz Belediyesi Paklık ve Etraf Müdürü Anıl Ergin, İlçe Çeltik Komisyonu’nun müsaade verdiği çeltik tarlasını gün çok drone ile takip ettiklerini belirterek, “Sinek ve larvayla bu kadar ağır olarak gayret ederken, bu türlü bir durumla müsabakamız şaşkınlık vericidir. Hususla ilgili kesik sulama yapılıp yapılmadığı, gruplarımızca drone ile gün çok takip edilmektedir. Kelam konusu alan en yakın yerleşim ünitesine 1 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hasebiyle sivrisinek konusunda Lüleburgaz olumsuz tarafta etkilenecektir” diye konuştu.

Kanun “En az 3 kilometre uzaklık” diyor

Öte yandan 3039 Sayılı Kanun’un 18. Maddesi’ne nazaran çeltik ekiminin kasaba, kent ve sayfiye yerlerine en az 3 kilometre uzaklıkta yer alması gerekiyor. Ama Lüleburgaz İlçe Çeltik Komitesi, maddede belirtilen açık ve net sözlere karşın en yakın yerleşim ünitesine 1 kilometre uzaklıkta bulunan çeltik tarlasına müsaade verdi.

Sulaması dereden!

Tüm bunların dışında çeltik tarlasının sulamasının ise Lüleburgaz Deresi’nden sağladığı öğrenildi. Vatandaşlar, insan sıhhatinin hiçe sayıldığı alanla ilgili olarak İlçe Çeltik Komisyonu’nu misyona davet etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı