Kentsel dönüşüm için umutlanırken eşyalarınızdan olmayın

Türkiye genelinde afet riski taşıyan binalar, 2012’den bu yana kentsel dönüşüm kapsamında yenileniyor. Bilhassa muhtemel büyük bir sarsıntının beklendiği İstanbul’da ise çalışmalar her geçen gün sürat kazanıyor. Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya nazaran, sadece İstanbul’da 118 bin 500 konut için dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu durum, halihazırda ikamet ettiği konuttan süreksiz olarak taşınması gereken vatandaşın eşya depolama gereksinimini da artırıyor. Ekseriyetle kısa bir müddet içerisinde tahlil bulunması gereken bu muhtaçlığın vakit zaman fırsatçılara kapı araladığına dikkat çeken Depo Palas CEO’su Ulaş Gümüşoğlu , “Tamamlanması bina başına yaklaşık 1-2 yıl süren kentsel dönüşüm çalışmalarının sonunda, eşyaların kullanıma hazır ve hasarsız bir formda depolandığı yerden teslim alınması gerekiyor. Bu noktada hizmet alınacak eşya depolarının seçiminde eşyaların profesyonel ve inançlı bir ortamda koruma edildiğinden ve daha da değerlisi sigortalandığından emin olunmalı” ihtarında bulundu.

Yanlış seçimler geri dönüşü olmayan maddi ve manevi ziyanlara neden olabiliyor

Vatandaşın daha inançlı konutlara sahip olma umuduyla çıktığı yolda önlemsiz davranarak vakit zaman büyük kayıplarla karşı karşıya kalabildiğini belirten Ulaş Gümüşoğlu, “Bu süreçte binasını terk eden ve kiraya çıkan haneler, tüm eşyalarını taşımak yerine aşikâr bir kısmını depolara emanet ediyor. Tıpkı halde tüm eşyalarını depolamak ve bu süreci yazlığında yahut yakınlarının yanında geçirmek isteyenler de oluyor. Her iki koşulda da vatandaş, umutla tamamlanmasını beklediği bu sürecin sonunda eski tertibine olabildiğince çabuk dönmek istiyor. Ne var ki yeterli araştırılmadan yapılan seçimler, eşyaların kaybolması, nem üzere dış etkenlerden ziyan görmesi yahut depodaki güvenlik açıklarından kaynaklı su basması, yangın üzere nedenlerle vatandaşı geri dönüşü olmayan maddi ve manevi ziyanlarla karşı karşıya bırakıyor” dedi.

Eski adresten alınıp yeni adrese teslim edilene kadarki tüm süreç teminat altında

Depo Palas olarak geliştirdikleri eşya depolama sistemiyle mağduriyetlerin önüne geçtiklerine de değinen Ulaş Gümüşoğlu, İstanbul’da 3 farklı lokasyondaki depolama tesisimizde oluşturduğumuz ve Depo Oda ismini verdiğimiz sistem kapsamında eşyaları listeli olarak mukavele karşılığında teslim alıyor ve kullanıcılara ilişkin bağımsız odalarda saklıyoruz. Taşınma öncesinde istenilen anda eşyalara ulaşabilme imkanı sunarken, eşyaların adrese teslimine kadarki tüm süreci nakliye ve depolama sigorta poliçeleriyle garanti altına alıyoruz. Depolarımızda 7/24 kamera kayıtlı özel güvenlik sistemleri, güvenlik merkezlerine bağlı alarm sistemleri, yangın dedektörleri, ultrasonik haşere kovucular ve nem alıcı aygıtlar bulunuyor. Eşyaları depomuzda kaldığı surece konutlardan alındığı ambalajlarla koruma ediyoruz. Taşıma esnasında hasarlanan eşya olursa, sigorta şirketi tarafından tespit edilen hasarın bedeli karşılanıyor” diye konuştu.