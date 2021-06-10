Kenya Savunma Bakanlığı’nın ihalesi Katmerciler’in uhdesinde kaldı

Kenya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı ihale Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin uhdesinde kaldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”12.03.2021 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurmuş olduğumuz ve Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet zırhlı araç alım ihalesinin şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza bildirilmiştir. İhaleye ait imza, teminat mektubu ve kredilendirme üzere prosedürler devam etmekte olup, süreç tamamlandığında ihale bedeli netleştirilerek kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır.” bilgisi verildi.

Hibya Haber Ajansı