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Ana Sayfa Ekonomi 22 Haziran 2021 13 Görüntüleme

Keşan Ticaret Borsası’nda Yeni Dünyada Liderlik Eğitimi gerçekleştirildi

Keşan Ticaret Borsası’nda Yeni Dünyada Liderlik Eğitimi gerçekleştirildi

Yüksekbilgili Eğitim’in gerçekleştirdiği ve Trakya Abigem’in Keşan Ticaret Borsası’nın üyeleri için organize ettiği “Yeni Dünyada Liderlik” eğitimi Dr. Zeki Yüksekbilgili eğitmenliğinde 17 Haziran 2021’de Zoom altyapısı ile gerçekleştirildi.

2005 yılından bu yana, 50.000’den fazla bireye 80.000 saatin üzerinde eğitim veren; pazarlama ve Satış eğitimleri dışında, birçok özel ve kamu kurumuna eğiticinin eğitimi, irtibat, sunum teknikleri, liderlik ve idare bahislerinde eğitimler hazırlayan ve sunan Dr. Yüksekbilgili liderliğe odaklanan eğitim üzerine şunları tabir etti;

“Yeni dünyada tesirli, işbirliğine dayalı liderlik ve idare sistemlerini teşvik etmek gerekiyor. Liderlik metotları, önderlerin kuruluşlarında çalışmasına ve grup üyelerinin liderlik potansiyelinden yararlanmasına yardımcı oluyor. İştirakçiler, liderlik marifetlerini, grup çalışanlarını geliştirmeye odaklamasının yanı sıra, birbirini destekleyecek, sıkıntı sıkıntılarla verimli bir biçimde başa çıkacak ve hesap verebilirliği üstlenecek güçlü profesyonellerden oluşan bir grup oluşturmak için stratejiler keşfetmeye odaklanacaklar” dedi.

Hibya Haber Ajansı

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