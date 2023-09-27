Keşan’ın gururları

Anafartalar İlkokulu’nun 3 öğrencisi HİPPO Dünya Şampiyonas dil yarışmasında İtalya’da Türkiye’yi temsil edecekler

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) – Türkiye’de düzenlenen Uluslar arası İngilizce Dil Olimpiyatı (HIPPO)’nda Türkiye 1.si olan ve İtalya’da düzenlenecek yarışmaya Türkiye’yi temsilen katılacak olan Anafartalar İlkokulu öğrencileri bugün İtalya’da düzenlenecek yarışmaya katılmak üzere İtalya’ya gidecek.

Dün Raşit Efendi Okulu’nda düzenlenen törene Okul Müdürü Hayati Gülver, Anafartalar İlkokulu İngilizce Öğretmeni Eylem Sezen Yavuz ve Nehir Öner (HippoLittle) Merve Yılmaz (HippoLittle) ve Kerem Yoluç (Hippo 1) katıldı.

Törende ilk olarak konuşan Yavuz, bu yarışmayı internet sitelerinden araştırıp öğrendiğini belirterek, “Sonra öğrencilerimizle dil olimpiyatlarına katılmaya karar verdim. Önce kendi aralarında bir sınav yaptıktan sonra öğrencilerimi yarışmaya kaydettim ve çeyrek finale kaldılar. Çeyrek final okulumuzda oldu sorular bana geldi. Daha sonra 12 öğrencimden 3 öğrencim geçti. Sonra bir görevli yollandı bu arkadaş öğrencilerimi sınava soktu. Bu 3 öğrencim yarı finalde de başarı göstererek Dünya Finalleri için Roma’ya gitmeye hak kazandı. Yarın (Bugün) İtalya’ya hareket edeceğiz. HIPPO Dünya finali İtalya Roma’da yapılacak. Dünya finallerine 50 ülkeden 70 bin öğrencinin katılımı ile gerçekleşecek. Öğrencilerimiz orada kendi yaş kategorilerinde yarışacaklar. Genelde bu sınavı özel okul öğrencileri tercih ediyor. Ben kendi öğrencilerime güvendiğim için devlet okulu olmamıza rağmen sınava soktum ve çok büyük bir başarı gösterdi öğrencilerim, şu anda dünya finallerine Türkiye’den giden tek devlet okuluyuz. Bu bizim için de gurur verici bir olay “ diye konuştu.

Daha sonra konuşan Anafartalar İlkokulu Müdürü Hayati Gülver de, öğrencilertin yabancı dil alanında gösterdiği başarısının okul olarak gururlandırdığını söyledi.

“Öğrencilerimiz devlet okulunda okuyorlar. Bu başarıyı özellikle yabancı dil konusundaki seviyenin düşük olmasına rağmen gösterdikleri başarı Keşan’ımızdan böyle öğrencilerin çıkması bizleri çok mutlu etti” diyen Gülver, “Umarım İngilizce öğretmenimizin de rehberliğinde bu öğrencilerimizin sayısı giderek artar.Bu sayı 2-3’ten 5’ler 10’lara 15’ler çıkar. Hem Keşan’ımızı hem Edirne’mizi hem de ülkemizi yurt dışında başarılı bir şekilde temsil ederler. Ben kendilerini ve İngilzce öğretmenimizi tebrik ediyorum ve İtalya yolunda kendilerine başarılar diliyorum” dedi.

Kaynak : İGFA