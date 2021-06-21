Kiğılı Türkiye’de ilk kez canlı yayında online satış yapacak

Vidyodan ile canlı yayında Babalar Günü’ne özel Kiğılı fırsatları

Babalar Günü’nün yaklaşmasıyla armağan alışverişleri artarken babalarının şıklığına şıklık katmak isteyenlerin tercihi de kuşaktan nesile şıklık mirası olan Kiğılı oluyor. Babalar Günü’ne özel kampanyasıyla Kiğılı, Türkiye’nin ‘canlı yayınla online satış’ın birinci temsilcisi olan Vidyodan uygulamasında olacak. Vidyodan’a yönelik Kiğılı fırsatlarını içeren canlı yayın, Hakan Hatipoğlu’nun sunuculuğunda bugün (17 Haziran Perşembe) saat: 21.00’de başlayacak.

‘Görmeden, sormadan satın alma’

Kiğılı’nın en çok tercih edilen eserlerinin yer alacağı Vidyodan canlı yayınına özel dev indirimler olacak. Türkiye’de birinci kere canlı yayınla online satışı başlatan Kiğılı’da; Erkek Relax Fit Keten Gömlek 299,90 TL yerine 79,90 TL’ye, Slim Fit Pantolon 399,90 TL yerine 99,90 TL’ye, Polo Yaka Tişört ise 299,90 TL yerine 89,90 TL’ye iniyor. Sunucu Hakan Hatipoğlu keyifli anlatımıyla canlı yayında eserleri tanıtırken, takipçiler Vidyodan uygulaması sayesinde anında soru sorup, eser bilgilerine ulaşılabiliyor ve yayından ayrılmadan inançlı halde alışveriş yapılabiliyor. Üstelik alışverişlerde fiyatsız kargo hizmeti ve İstanbul içi sonraki gün teslimat fırsatı da var.

Bu akşam 21.00’de başlayacak canlı yayında Kiğılı’nın yeni dönem koleksiyonundan şık eserler yer alacak. Varlıklı renk ve model içeren koleksiyonları incelemek ve satın almak için Vidyodan uygulamasını App Store ve Play Store’dan fiyatsız indirerek canlı yayında alışveriş tecrübesini yaşamaya başlayabilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı