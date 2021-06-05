Kiler Gayrimenkul’de tüzel kişi yönetim kurulu üyesi temsilci değişikliği

Kiler Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’de hukukî kişi idare şurası üyesi temsilci değişikliği oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

”Şirketimizin Hukuksal Kişi İdare Konseyi Üyesi Kiler Holding Anonim Şirketi ismine hareket eden gerçek kişi temsilcisi Hakan Eryılmaz’ın misyonundan istifa etmesi nedeniyle yerine gerçek kişi temsilcisi olarak Sezai Şaklaroğlu‘nu atamıştır. Yapılan değişiklik sonucu Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Kurumsal İdare Komitesi Üyesi olarak hukuksal kişi temsilcisi seçilen Sezai Şaklaroğlu atanmıştır.”

Hibya Haber Ajansı