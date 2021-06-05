Deniz Faktoring’in kredi derecelendirmesi

Deniz Faktoring’in kredi derecelendirmesi

 Deniz Faktoring A.Ş'nin kredi derecelendirme notları açıklandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yap
Ana Sayfa Ekonomi 5 Haziran 2021 7 Görüntüleme

Kiler Gayrimenkul’de tüzel kişi yönetim kurulu üyesi temsilci değişikliği

Kiler Gayrimenkul’de tüzel kişi yönetim kurulu üyesi temsilci değişikliği

Kiler Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’de hukukî kişi idare şurası üyesi temsilci değişikliği oldu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

”Şirketimizin Hukuksal Kişi İdare Konseyi Üyesi Kiler Holding Anonim Şirketi ismine hareket eden gerçek kişi temsilcisi Hakan Eryılmaz’ın misyonundan istifa etmesi nedeniyle yerine gerçek kişi temsilcisi olarak Sezai Şaklaroğlu‘nu atamıştır. Yapılan değişiklik sonucu Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi ve Kurumsal İdare Komitesi Üyesi olarak hukuksal kişi temsilcisi seçilen Sezai Şaklaroğlu atanmıştır.” 

Hibya Haber Ajansı

Etiketler:

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Reysaş’tan SPK başvurusu

Reysaş’tan SPK başvurusu