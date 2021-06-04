Kilo problemlerinin arkasında uyku apnesi olabilir

Her sene olduğu üzere yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, bireylerde kilo verme ve forma girme isteği arttı. Bilinen en tesirli kilo verme metotları bireye uygun diyet ve antrenman olarak öne çıkarken, uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar, sağlıklı ve tertipli uykunun kilo vermede büyük bir etken olduğuna dikkat çekiyor. Horlama tedavisi üzerine çalışan Çene ve Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Hürmet, diyet ve idmanla kilo verememenin uyku sorunlarından kaynaklanabileceğini söyleyerek “Yeterli uyuyamayan bireylerin hormon istikrarları bozulurken, bu durum metabolizma suratını düşürüyor ve kilo vermeyi durduruyor. Araştırmalar 6 saatten az uyumanın kilo alımına sebep olduğunu ve bireylerde obezite riskini %45 artırdığını gösteriyor. Tetikleyicilerin başında ise uyku apnesi var” ihtarında bulundu.

Boyun bölgesindeki yağlanmaya dikkat

Yetersiz uykunun altında yatan esas sebebin uyku apnesi olduğuna dikkat çeken Dr. Tuğrul Hürmet, “Kesikli yanı sık bölünen uykuya neden olan horlama ve uyku apnesi, kilo vermeyi zorlaştırır ve kişi olağan beslenmesinde bile kilo alır. Kilo alımı, horlama ve uyku apnesinin uyku kalitesini düşürmesi ve uyku esnasında salgılanan lektin, melotonin üzere hormonların salgısını azaltması sebebiyle tetiklenir. Ayrıyeten horlama ve uyku apnesi olan bireyler kendilerini gün içinde daima yorgun hissettikleri için efor gerektiren işlerden kaçınırlar, ki bu da kilo alımını kolaylaştıran faktörlerden biridir. Kilo sorunu (obez) olan şahıslarda uyku apnesi görülme oranı ise %70’tir. Bilhassa boyun bölgesinde yağlanma olursa, bu durum kişinin hava yolunu daraltabilir. Uyku apnesi, uyurken hava yolu tıkandığında ortaya çıktığından semptomlar kilo alımına paralel olarak artabilir.

Horlama proteziyle uyku apnesinden kurtulmak mümkün

Dr. Hürmet, uyku apnesinin bireyleri sadece fizikî değil ruhsal açıdan da olumsuz etkilediğini söyleyerek tedavi tekniklerine değindi: “Sağlıksız uykunun en büyük sebeplerinden biri olan uyku apnesinden, horlama proteziyle kurtulmak mümkün. Hastalarımızın %90-95’inde tesirli olan horlama protezi, tıkanmış olan nefes yolunu muvaffakiyetle açarak horlama ve uyku apnesi oluşumunu engelliyor. Kilolu hastalarımız ortasından tedavi olanlarda ise uyku kalitesinin artırırken ve zayıflama süreçlerini rahatlatıyor. Bireye uygun olarak hazırlanan protez, hiçbir cerrahi müdahale gerektirmiyor ve sadece uyku sırasında kullanılıyor.”