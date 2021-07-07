Kilo verdiren 5 yaz sporu

Yüzmek

Bilhassa yaz sıcaklarında hem serinlemenin hem de her yaştan kişi için bedeni zorlamadan yüksek kalori harcamanın ana destekçilerinden biri yüzmek. Hem bölgesel hem de kitlesel zayıflamaya katkı sağlayan, bedenin tüm kaslarını tıpkı anda çalıştıran yüzme, kalbi az yoruyor ve bedende kalıcı bir yorgunluğa yol açmıyor. Yaz aylarında her gün yalnızca 30 dakika yüzmeniz durumunda yaklaşık 250 kalori harcayabilir ve omurga sıhhati başta olmak üzere fizikî ve ruhsal sıhhatiniz için büyük kazanımlar sağlayabilirsiniz.

Dans etmek

Bilhassa pandemi sürecinde internet karşısında dans görüntülerine eşlik ederek meskeninizde ya da bahçede yarım saatte 300 kaloriye varan güç harcayabilirsiniz. Son yıllarda kalori yakımında yararları çok daha fazla anlaşılan dans hareketleri ve zumba hem geriliminizi giderecek hem de kilo vermeye yardımcı olacaktır. Yaşınıza ve hayat şeklinize nazaran zumbanın ağır gelmesi durumunda kendinizi çok yormadan günde 30 dakika orta düzeyli dans ederek de kilo verebilirsiniz.

Bisiklete binmek

Yapılan bilimsel araştırmalar, günde yalnızca 30 dakika bisiklete binmenin yaklaşık 200 kalori harcamaya katkı sağladığını ortaya koyuyor. Yaz mevsimi için en ülkü sporlardan biri olan ve kıymetli bir kardiyo idmanı olarak nitelendirilen bisiklete binme, pandemi sürecinin geriliminden arınmada yarar sağlayacağı üzere bacaklar, kalça, karın, uyluk ve baldır kasları başta olmak üzere bedenin bütün kıymetli kas kitlelerini çalıştıracak ve kilo vermenize katkı sağlayacaktır.

Tempolu yürümek

Pandemi sürecinde toplumsal araya dikkat ederek, açık havada her gün en az 30 dakika tempolu yürüyüşün sayısız yararları bulunuyor. Sağlıklı ömür için vazgeçilmez sporların başında gelen tertipli ve tempolu yarım saatlik yürüyüş ile yaklaşık 200 kalori güç harcayabilir ve hem kilo vermeye hem de zinde kalmaya adım adım yaklaşabilirsiniz.

Elastik bant ile çalışmak

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, Spor Doktoru Prof. Dr. Tolga Aydoğ “Pandemi sürecinde hareketsiz kalma kalp-akciğer kapasitemizi azaltmanın yanı sıra kaslarımızda da zayıflamaya neden oldu. Kimilerimizin kilosu değişmese de kasları inceldi ve yağları arttı. Bunun önüne geçmek ve kuvvetimizi artırmak için elastik bant, bizlere her yerde idman yapma talihi yaratır. Hangi kaslarınızı, nasıl çalıştıracağınızı hekim, spor eğitmenininden öğrendikten sonra bu idmanları her yerde çok rahat bir formda yapabilirsiniz. Elastik bant ile çalışmayı birinci 4 idmandan biri ile kombine ederek, 30 dakikada yaklaşık 110 kalori verebilir, kalori harcamaktan öte kaslarınızı kuvvetlendirebilirsiniz” diyor.

Hibya Haber Ajansı